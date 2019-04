Milo Manara ospite al Comicon di Napoli presenterà la sua ultima opera

Al Comicon di Napoli arriva il maestro Milo Manara per presentare la sua ultima opera: Caravaggio vol. 2. – La grazia!

di Piero Lombardi – Torna anche quest’anno al Comicon di Napoli il maestro Milo Manara per presentare la sua ultima opera: Caravaggio vol. 2. – La grazia!

Manara nasce a Luson in provincia di Bolzano il 12 Settembre 1945, dopo essersi diplomato, lavora come assistente dello scultore spagnolo Miguel Berrocal e studia alla facoltà di Architettura a Venezia.

Grazie alla moglie di Berrocal, Milo Manara si avvicina al fumetto e negli anni 70 comincia a disegnare per il Corriere dei ragazzi. Negli anni a venire nascono le sue prime opere: Un fascio di bombe, lo Scimmiotto ad Alessio, HP e Giuseppe Bergman fino ad arrivare alla creazione del suo personaggio femminile più importante: Miele.

Nel 1987 Manara collabora con Federico Fellini, realizzando Viaggio a Tulum e disegna alcune copertine dei suoi film.

Successivamente lavorerà con il regista Pedro Almodovar nel 1993 illustrando “La feu aux entrailles”. Sempre negli anni 90’ Manara collabora con DC Comics e con Marvel realizzando per quest’ultima una storia degli X-Men: X-Men: Ragazze in Fuga.

Negli ultimi mesi si è sentito parlare di lui per le illustrazioni della graphic novel Adrian di Adriano Celentano di cui l’artista ha disegnato alcuni personaggi rimanendo fuori dalle scelte della sceneggiatura e dell’animazione come ha dichiarato dopo la bufera di polemiche che si è creata intorno alla trasmissione.

Lo scorso anno Manara è già stato ospite di Comicon in una conferenza con un’altra leggenda del fumetto: Frank Miller, autore di 300 e Sin City.

L’autore quest’anno sarà ospite di Comicon 2019 grazie a Panini Comics, Feltrinelli Editore e Comicon Edizioni.