Lina Wertmuller compie 91 anni: gli auguri di Napoli alla regista cittadina onoraria

Il sindaco de Magistris ha fatto gli auguri da parte di tutta Napoli a Lina Wertmuller, a cui nel 2015 è stata conferita la cittadinanza onoraria: tra i suoi più grandi successi ‘Pasqualino Settebellezze”.

Il cinema italiano festeggia Lina Wertmüller. La regista compie oggi 91 anni. Una lunga carriera segnata da film divenuti cult come “Mimi’ metallurgico ferito nell’onore” del 1972, “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” del 1974, “Pasqualino Settebellezze” del 1976. Per quest’ultimo film, che ebbe successo anche negli Stati Uniti, la Wertmüller e’ stata candidata a tre Premi Oscar (tra cui quello per la miglior regia).

A farle auguri il sindaco di Napoli Luigi de Magistris che proprio nel 2015 le ha conferito la cittadinanza onoraria. “Oggi una napoletana ‘onoraria’ ma verace compie gli anni. Una grande artista, una grande donna che ama Napoli. Auguri Lina. Dal profondo del cuore di ogni napoletano”. E’ questo il contenuto del messaggio di auguri del primo cittadino partenopeo alla regista.