L’amica geniale 2: giovedì 28 marzo nuovi casting riservati alle comparse per la seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

In attesa dell’inizio delle riprese della seconda serie de L’amica geniale, vanno avanti le tappe dei casting per le comparse. Il nuovo appuntamento è per giovedì 28 marzo (dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00) presso il Teatro polifunzionale di Ischia, isola su cui è ambientato anche parte del secondo libro di Elena Ferrante, “Storia del Nuovo cognome”, da cui verrà tratta la seconda serie.

Comparse L’amica geniale 2: ecco i requisiti per partecipare ai casting di Ischia

Ecco tutti i requisiti per prendere parte ai casting come comparsa per la seconda serie de L’amica geniale:

le comparse ricercate sono uomini (taglia max 50) e donne (taglia max 48) dai 18 agli 80 anni;

si cercano inoltre bambini/e dai 6 ai 12 anni ;

; le comparse non devono avere tatuaggi e non dovranno tagliare capelli e sopracciglia fino a dopo la chiusura del casting (la storia è ambientata negli anni ‘60);

e non dovranno tagliare capelli e sopracciglia fino a dopo la chiusura del casting (la storia è ambientata negli anni ‘60); le caratteristiche richieste sono le seguenti: volti antichi, bruciati dal sole e mare (tipologia popolare), tipologie straniere con colori chiari nord europee, tratti delicati e borghesi (tipologie borghesi).

Coloro che hanno già partecipato ai casting lo scorso anno per l’amica geniale e Man in black sono esonerati dal provino. Tutti i partecipanti devono presentarsi muniti di carta identità, codice fiscale e iban. Per quanto riguarda i minorenni, occorre anche un documento dei genitori.