La Top 10 dei borghi d’Italia più belli e “hashtaggati” su Instagram

Ecco la classifica dei borghi d’Italia più belli considerando i più “hashtaggati” su Instagram. Al primo posto #Otranto in Puglia e non poteva mancare #Castellabate in Campania.

A volte basta solamente un weekend fuori porta per dimenticare la vita frenetica e molto spesso non bisogna neanche allontanarsi troppo da casa! I borghi d’Italia sono una risorsa enorme per il turismo. Infatti, ci sono moltissimi luoghi perfetti per una fuga romantica o per qualche giorno di relax in famiglia.

In questi posti, dove sembra che il tempo si sia fermato, è possibile godersi una meritata pausa, di fronte al mare o in cima a una montagna, scattando ovviamente delle foto indimenticabili. L’elenco è stato realizzato da Holidu, il motore di ricerca per case vacanza che ha deciso di stilare una classifica dei borghi d’Italia più belli considerando i più “hashtaggati” su Instagram.

Ecco la classifica dei borghi d’Italia

1. #otranto, Puglia – 433.908 hashtag

Otranto, nella penisola salentina, è il primo borgo in classifica, aggiudicandosi quasi 434mila hashtag e una meritatissima medaglia d’oro. Riconosciuto dal 2010 patrimonio culturale dell’UNESCO, questo comune di neanche seimila abitanti racchiude moltissime culture, da quella greca a quella bizantina oltre ad essere il più orientale d’Italia. Meritano sicuramente una visita il centro storico, il Castello Aragonese e la bellissima Baia dei Turchi.

2. #cefalù, Sicilia – 397.018 hashtag

La medaglia d’argento se l’aggiudica Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia, oltre ad essere parte del Parco delle Madonie, con 397mila hashtag. Nonostante si tratti di un piccolo paese, Cefalù è una meta popolare per moltissimi turisti in cerca di spiagge bianche e mare cristallino: la popolazione, infatti, triplica nei periodi di alta stagione! Oltre alla bellezza del mare, anche il centro storico è di rilievo, immancabile una visita al duomo, in stile romanico-bizantino.

3. #vernazza, Liguria – 356.455 hashtag

Vernazza, in Liguria, chiude la Top 3 con più di 356mila hashtag, aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Questo paesino di soli 800 abitanti fa parte delle bellissime Cinque Terre assieme a Monterosso al Mare, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore. Qui il tempo sembra essersi fermato, tra le casette colorate, il centro del paese e il piccolo porto naturale, che affaccia sulla baia. Dal Castello di Doria, situato sul promontorio, è possibile godere del più bel panorama su Vernazza.

4. #sperlonga, Lazio – 246.820 hashtag

Per il quarto posto ci spostiamo a Latina, dove con quasi 247mila hashtag, si trova Sperlonga, con poco più di 3mila abitanti e già tra i borghi d’Italia più belli. Il comune si trova su una punta rocciosa a picco sul mare ed è circondato principalmente da pianura. Da non perdere in questo gioiellino sono la Piazzetta del Pozzetto, racchiusa tra i vicoli del paesino, e la Villa di Tiberio, vicino alla quale sono state trovate bellissime statue, che raffigurano le imprese di Odisseo.

5. #erice, Sicilia – 174.846 hashtag

Al quinto posto si trova il borgo siciliano di Erice, che si aggiudica quasi 175mila hashtag e si erge sulla cima dell’omonimo monte, alto ben 750 metri. Rispetto all’altro siciliano in classifica, Cefalù, questo borgo si trova più a occidente e ospita più di mille abitanti. Da questa perla, che merita sicuramente una visita, il panorama che si scorge è impareggiabile, così come la bellezza del castello medievale di Venere, simbolo della città.

6. #subiaco, Lazio – 144.664 hashtag

Al sesto posto, si trova Subiaco, un borgo in provincia di Roma, che si estende tra pianura e montagna e si aggiudica quasi 145mila hashtag. Attraversato dal fiume Aniene, Subiaco viene direttamente dall’alto-medioevo e tra le sue attrazioni più belle annovera due monasteri benedettini, di Santa Scolastica e di San Benedetto, e l’ampio Parco Naturale dei Monti Simbruini. Chi cercasse un’oasi di pace dal caos della capitale, troverà qui un’atmosfera magica!

7. #locorotondo, Puglia – 122.333 hashtag

Al settimo posto ci troviamo in Puglia con il borgo di Locorotondo, che si guadagna 122mila hashtag. A pochi passi dalla rinomata Alberobello e dai suoi trulli, anche questo borgo di forma rotonda, incastonato tra le montagne, merita sicuramente una visita. Tra le sue vie strette e le antiche masserie, godersi il panorama pugliese sarà facile, ancor di più sorseggiando un calice di Bianco Locorotondo doc, particolarmente indicato con il pesce.

8. #carloforte, Sardegna – 115.917 hashtag

All’ottavo posto si trova una bellissima perla nascosta sul mare, Carloforte in Sardegna, che si aggiudica quasi 116mila hashtag. Situato sull’Isola di San Pietro, questo borgo da mille e una notte racchiude tutta la bellezza degli scenari sardi, con tanto di lungomare e porticciolo, ma anche mura antiche e panorami pittoreschi. Da non perdere sono sicuramente le spiagge, tra cui spiaggia Giunco, e le Saline di Carloforte, un’importantissima riserva naturale.

9. #castellabate, Campania – 108.662 hashtag

Al nono posto si trova il borgo di Castellabate, in Campania, completamente incluso nel Parco Nazionale del Cilento, che si guadagna 109mila hashtag. Situato su un promontorio, che affaccia sul mare, Castellabate sa regalare un panorama davvero imperdibile. Oltre agli edifici religiosi, tra cui chiese e basiliche, la bellezza di questo comune è dovuta anche alle sue strette vie e alla tradizione culinaria, tra mozzarella di bufala e caciocavallo.

10. #spello, Umbria – 95.768 hashtag

Chiude la classifica Spello, in Umbria, a due passi da Assisi e con quasi 96mila hashtag su Instagram. Oltre ad essere considerato già tra i borghi più belli d’Italia, Spello offre un panorama stupendo, anche grazie alla sua posizione sopraelevata sul Monte Subasio, nell’Appennino Umbro-Marchigiano. Questo comune è conosciuto per le sue vie fiorate e per un evento imperdibile, che si svolge tra maggio e giugno, dedicato proprio ai fiori.

La classifica è stata elaborata da Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, contando il numero di hashtag utilizzati su Instagram fino a settembre 2019. Risultati non accurati sono stati eliminati, come nel caso di borghi d’Italia con un nome simile ad altri.