Il fumettista Carmine Di Giandomenico ospite a Comicon Napoli

di Piero Lombardi – Carmine Di Giandomenico, fumettista italiano tra i più conosciuti anche all’estero, sarà al Comicon di Napoli grazie a Saldapress e Feltrinelli Comics per presentare l’edizione integrale di “La dottrina” in coppia con Alessandro Bilotta.

Di Giandomenico, classe ‘73 ha lavorato con le più grandi case editrici Italiane e internazionali del fumetto tra cui Marvel su testate come Iron Man, i Fantastici 4, Spider-Man e Sergio Bonelli per Dylan Dog. Negli ultimi anni è stato il disegnatore principale di The Flash per DC Comics.

L’ultima impresa dell’autore, Oudeis, uno straordinario romanzo a fumetti in due parti presentato a Lucca Comics ha raggiunto il Guinnes World Record con 56 tavole disegnate in 42 ore.

“La Dottrina” sarà presentata a Napoli nella sua versione integrale di 224 pagine per la prima volta.

Di seguito la trama comunicata dall’editore:

“Un nuovo giorno la città viene svegliata dagli Altoparlanti. L’umanità esanime s’incammina verso uffici e fabbriche all’ombra della Torre del Nocchiere. Il cittadino Zeccaria, impiegato meticoloso, soffre di manie di persecuzione per cui è iscritto a una lista di controllo.

Crede di capire cose che gli altri non capiscono. Alla vigilia della festa della Solennità, due amanti vivono un amore clandestino riuscendo a eludere per brevi periodi i controlli dei Professori, le guardie armate.

Un artista di regime progetta opere per la celebrazione e due bambini vengono allontanati dalla Scuola per essere mandati in Rieducazione. In una realtà in cui è reato avere espressioni facciali, entra in scena un personaggio che si fa chiamare La Smorfia e che ad alcuni riporta alla mente la leggenda di un individuo che cercò di liberare gli uomini”.