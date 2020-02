Gli allievi dell’Istituto Caselli-De Sanctis di Napoli in formazione presso i laboratori dell’IRC

Avviato il programma di formazione per gli allievi dell’Istituto Caselli-De Sanctis di Napoli per un’esperienza diretta nel settore dell’ingegneria chimica ed industriale.

L’Istituto di Ricerche sulla Combustione, presso la facoltà di ingegneria a piazzale Tecchio, ha ospitato gli allievi della classe 5 T plesso de Sanctis dell’Istituto Caselli-De Sanctis di Napoli nelle aule e nei laboratori, per fornire un’esperienza diretta del mondo del lavoro dei ricercatori nel settore dell’ingegneria chimica ed industriale, con particolare riferimento al settore dell’energia.

Il programma di formazione coinvolgerà gli alunni della 5 T Indirizzo Biotecnologico Sanitario dell’Istituto Caselli-De Sanctis di Napoli, assistiti dalla docente prof.ssa Bruna Sabino, e rientra nell’ambito del percorso PCTO istituito dal MIUR, in ottemperanza alla legge 107 del 2015.

L’obiettivo del programma, iniziato lo scorso 27 gennaio, è quello di creare una sinergia tra le scuole e il mondo del lavoro, in modo che gli studenti degli ultimi anni della scuola superiore possano alternare la formazione scolastica alla pratica professionale.

Gli allievi dell’Istituto Caselli-De Sanctis di Napoli in formazione presso i laboratori dell’I... 1 di 4

L’attività pratica sarà svolta presso i laboratori dell’IRC con la guida dei ricercatori/tutor dell’Istituto di ricerche sulla combustione. Gli alunni sono stati suddivisi in gruppi ed inseriti in attività laboratoriali sotto la guida di un tutor interno e alla fine del percorso PCTO ciascun gruppo presenterà il lavoro svolto ed i risultati conseguiti mediante una presentazione in power point.

L’obiettivo è, da un lato, imparare a presentare in maniera chiara ed efficace il proprio lavoro, dall’altro, apprendere dalle esperienze degli altri e di ottenere, quindi, una visione completa delle attività svolte da tutti i gruppi nei diversi laboratori.

Programma

Durata:

indirizzo Tecnologico Biosanitario Ist. Caselli- De Sanctis: 30 ore da gennaio 2020 ad aprile 2020

Esperienze laboratoriali proposte:

Termoanalisi:

TGA/DSC, Labview Responsabile del laboratorio: Ing. Osvalda Senneca

Tecniche di pretrattamento di biomasse:

Resine a scambio ionico, macinazione, essiccamento, impregnazione.

Responsabile laboratorio:Dott.ssa Michela Alfè

Esempi di sperimentazione su impianti di laboratorio e misure di variabili di processo.

Responsabile laboratorio: ing. Giovanna Ruoppolo