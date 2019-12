Ciro Esposito: il comandante dei vigili di Napoli parla a CRC del caso della consegna di una tangente di 30mila euro a un presunto agente per entrare nella Polizia Municipale.

In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Ciro Esposito, comandante dei vigili urbani di Napoli. Esposito torna sulla presunta vicenda di corruzione emersa ieri, in cui un aspirante casco bianco ha ripreso con una telecamera nascosta il momento della consegna di una tangente di 30mila euro a un presunto agente della Polizia Municipale: “La denuncia, della quale non abbiamo nessuna notizia, risale al 2018, dove non era attiva nessuna attività concorsuale -dichiara Esposito- L’ultimo concorso era stato fatto nel 2010. Non sappiamo, effettivamente, se si tratta di un vigile di Napoli o dei dintorni.

Qualora dovesse venire fuori che uno dei miei si comporta in questo modo, prenderemo tutti i provvedimenti giudiziari. Viviamo in una città in cui il dramma occupazionale è enorme. Ho un figlio che vive lontano da anni. Mi rivolgo ai giovani: ragazzi state attenti, la nostra vitta e la nostra città sono costellate da imbroglioni. Evitate di arrivare a degli obiettivi attraverso delle scorciatoie. Per superare i concorsi bisogna solo essere preparati e studiare”. Un episodio che non riguarda le recenti assunzioni: “Questo episodio -prosegue il comandante dei vigili urbani- non ha nulla a che vedere con la procedura trasparente che abbiamo ottenuto per i nuovi 96 assunti. Ho preteso che la prova del quiz, e il suo sorteggio, venissero fatti in mia presenza e alla presenza dei candidati stessi. Questa prova è stata d’esempio, non solo a Napoli, ma in tutta Italia, per come è stata svolta”.