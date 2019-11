Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha firmato il decreto che modifica la Maturità: “Basta lotterie, deve essere una prova senza stress”.

Il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha firmato il decreto Maturità, con cui si disciplina il prossimo Esame di Stato, che inizierà mercoledì 17 giugno 2020. Due le novità principali.

Torna dopo un anno di assenza (oltre che di polemiche e vari appelli per il suo ripristino) il tema di Storia nella traccia della prima prova scritta, quella di Italiano. Inoltre, non ci saranno più le tre buste per l’avvio della prova orale. Non ci sarà un ritorno alla tesina, semplicemente verrà eliminato il sorteggio.