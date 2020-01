Esame di Maturità 2020: la ministra Lucia Azzolina ha reso note le materie delle seconde prove scritte. Niente più sorteggio fra le 3 buste all’orale.

La ministra della Scuola, Lucia Azzolina, ha ufficializzato quest’oggi le materie per la seconde prove scritte della Maturità 2020: Greco-Latino al Liceo classico, Matematica-Fisica allo Scientifico e Scienze umane al Liceo delle scienze umane. Per quanto riguarda i Professionali, all’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia, le materie della seconda prova saranno Laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione. All’Istituto per i Servizi per l’agricoltura, i ragazzi avranno Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed Economia agraria e dello sviluppo territoriale.

Al Tecnico per il Turismo ci saranno Discipline turistiche e aziendali e Lingua inglese, mentre al Tecnico indirizzo Informatica, Sistemi e reti e Informatica.

Dunque, come già nel 2019, la seconda prova scritta sarà multidisciplinare (salvo i corsi di studio che hanno una sola disciplina caratterizzante).

Maturità 2020: torna il tema di Storia e niente buste per la prova orale

Il prossimo Esame di Stato inizierà mercoledì 17 giugno 2020. Tra le altre novità, ci sarà il ritorno dopo un anno di assenza (oltre che di polemiche e vari appelli al suo ripristino) del tema di Storia nella traccia della prima prova scritta, quella di Italiano. Inoltre, non ci saranno più le tre buste per l’avvio della prova orale. Non ci sarà un ritorno alla tesina, semplicemente verrà eliminato il sorteggio. Al momento dell’inizio della prova, la commissione sottoporrà uno spunto al candidato, che rappresenterà un momento di avvio del colloquio.