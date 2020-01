Esaltanti consensi per il trasformista Luca Lombardo ed il suo Poubelle

Il prossimo 31 gennaio Luca Lombardo sarà a Napoli con lo spettacolo “Poubelle” ospite del “Gala di Magia del Sud”.

di Giuseppe Giorgio – Ininterrotti e calorosi consensi per lo straordinario trasformista, mago, clown e attore, Luca Lombardo. Continuando il suo lungo tour per l’Europa con lo spettacolo “Poubelle”, ovvero “La magia oltre ogni immaginazione”, l‘artista napoletano è stato recentemente applaudito anche a Roma.

Il prossimo 26 gennaio sarà ospite della televisione di stato della Romania. Ancora il prossimo giorno 31, a Napoli, farà parte del “Gala di Magia del Sud” mentre prossimamente arriverà a Lavello in provincia di Potenza. Scritto dallo stesso Lombardo insieme ad Augusto Fornari che ne firma anche la regia, lo show “Poubelle” continua a tenere banco insieme alle evoluzioni di un artista unico e particolare.

Con Luca, sempre nel segno del suo motto “tanti personaggi un unico cuore” e attraverso una mirabolante sequenza di cambi d’abito, magie, visual comedy e momenti di chiara poesia con ben venticinque personaggi, lo show sta conquistando il pubblico delle più svariate città europee.

Uno spettacolo quello intepretato da Luca Lombardo e tanti numeri eccezionali già applauditi in Francia, Spagna, Emirati Arabi, Cina, Slovenia, Svezia, Romania ed Egitto. Con “Poubelle” che tradotto dal francese significa “rifiuti” e con il suo clochard protagonista, a prendere corpo nel lavoro sono dei momenti di pura magia e di stimolante ed emozionate fantasia.

Un modo di fare spettacolo, quello di Luca, capace di raccontare, come in un sogno, la storia della sua vita fatta anche di grandi scelte come quella di abbondonare la carriera militare per andare a lavorare in un circo.

Tra veloci cambi d’abito e ritmi da record, a conquistare di volta in volta gli spettatori sono personaggi celebri come Super Mario, Mary Poppins e l’amico Spazzacamino, Peter Pan, Braccio di Ferro, Olivia e tanti altri. Proprio come un clown ricco di poesia, Lombardo continua a coinvolgere la platea con momenti di illusionismo e magia ad altissimi livelli.

Il suo è un nuovo modo di interpretare i cambi passando dal ruolo di primo clown a quello di prestigiatore, trasformista ed attore. Allievo di grandi maestri internazionali, Luca Lombardo da prestigiatore professionista ha approfondito la tecnica del trasformismo e quella della recitazione tanto che oggi il suo spettacolo “Poubelle” rappresenta davvero un’occasione artistica da non perdere.