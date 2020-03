Le risorse sono state programmate per quelle famiglie in cui i genitori siano impegnati in attività lavorative ed impossibilitati ad accudire i figli durante la sospensione dei servizi educativi per l’emergenza Covid-19

Via libera dalla giunta regionale della Campania a misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per l’emergenza Covid-19. Risorse per sette milioni di euro, eventualmente integrabili, sono state programmate per riconoscere un sostegno a quelle famiglie in cui entrambi i genitori (o il genitore unico nel caso di nuclei monogenitoriali) siano impegnati in attivita’ lavorative ed impossibilitati ad accudire i figli.

“Il provvedimento è stato fortemente voluto dal presidente De Luca per dare sostegno alle famiglie in difficoltà per la sospensione delle scuole. Questi contributi – chiarisce l’assessore all’Istruzione Lucia Fortini – potranno essere usati come voucher per pagare baby-sitter, servizi di trasporto o per l’acquisto di attrezzature per la didattica a distanza. La Regione vuole stare vicina ai cittadini in questo momento difficile, sappiamo che insieme possiamo farcela”.

I requisiti per ottenere il bonus:

Uno dei genitori residente in Campania;

In possesso di un ISEE non superiore a euro 35mila per un importo pari a euro 300;

In possesso di un ISEE non superiore a euro 20mila per un importo pari a euro 500.

Sarà la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie ad individuare le modalità attuative dell’intervento più coerenti con i principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza.

LA DELIBERA:

Emergenza Covid-19: Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania