E3 Los Angeles: Conferenza Microsoft, annunciata la data di uscita della nuova Xbox

Phill Spencer, vicepresidente esecutivo Gaming della Microsoft ha presentato tutte le novità che il colosso videoludico porterà nei prossimi anni.

Ieri sera alle ore 22:00 italiane si è tenuta la conferenza Microsoft all’E3 di Los Angeles, sul palco è salito Phill Spencer, vicepresidente esecutivo Gaming in azienda, per introdurre le novità che il colosso videoludico porterà nei prossimi anni.

Si parte subito con un trailer che mostra i nuovi giochi, tra cui Blair Witch, un survival horror che ricorda l’immortale Silent Hill.

A seguire l’attesissimo progetto dei Cd Projekt Red, Cyberpunk 2077 che dopo una spettacolare presentazione di qualche minuto mostra a sorpresa uno dei co-protagonisti del gioco interpretati da Keanu Reeves, attore protagonista della saga di Matrix, che sale sul palco per presentare questo fantastico progetto di cui viene annunciata la data di lancio per il 16 Aprile del 2020.

Dopo la presentazione di una serie di titoli di Xbox tra cui il remake di Battletoads, videogioco di Rare del 1991 che a quasi 30 anni dal lancio si ripresenta con una grafica e un design del tutto rinnovato, Microsoft continua con Flight Simulator e Age of Empire Definitive Edition, strategico cult che ritorna con una nuovissima campagna e una veste grafica che fa impazzire la platea.

Matt Booty, capo di Xbox Game Studios mostra al pubblico Psyconauts 2 e a seguire il nuovo titolo Lego Starwars: The Skywalker Saga contenente tutti e 9 i film del brand di George Lucas. Segue la World Premiere di 12 Minuti un thriller interattivo su un uomo intrappolato in un loop temporale.

Finalmente è la volta di Gears of War 5 che si mostra in un nuovo spettacolare trailer per annunciare la data d’uscita prevista per il 10 Settembre 2019, i ragazzi di The Coalition mostrano attraverso un video dimostrativo la nuova modalità Escape, nella quale tre giocatori dovranno piazzare un ordigno esplosivo e scappare attraverso un’orda di soldati zombie.

Passando alle periferiche, viene presentato il nuovo controller Xbox Pad Elite, compatibile e ottimizzato per tutti i videogiochi della grande X, per i videogiocatori più esigenti che non si accontentano dei classici controller di casa Microsoft. Segue un nuovo trailer di Dying Light 2, survival horror in prima persona sviluppato da Techland e previsto per la primavera 2020.

Dopo una serie di titoli “minori” Phil Spencer torna sullo stage per annunciare un’anteprima esclusiva Xbox in uscita nel 2020 CrossfireX, di cui viene mostrato soltanto un video di presentazione.

Continuano le World Premiere, è la volta di un gioco in collaborazione con il celebre scrittore americano di Games of Thrones George R.R. Martin e lo studio From Software, Elden Ring è il nuovo titolo a sorpresa dei creatori di Dark Souls.

Ore 23:23 Spencer finalmente parla della nuova console, disegnata, ottimizzata e costruita per una cosa sola: Giocare!

Nata dallo stesso team della prima Xbox e di Xbox Live la nuova creatura di Microsoft monterà un nuovo processore completamente fatto a mano, quattro volte più potente di Xbox One X, risoluzione mai vista prima, 120 frame al secondo e nuova generazione di SSD.

Il team parla soprattutto della totale assenza di caricamenti, e finalmente la data di uscita! Project Scarlet verrà lanciata a Natale 2020 insieme ad Halo Infinite proprio come ai vecchi tempi. Dopo l’annuncio vengono mostrate le prime immagini del gioco in game, è la prima volta che ammiriamo la grafica della Next Generation. Come risponderà Sony con la sua PS5?

Si chiude così la conferenza Microsoft dell’E3 2019, con 60 giochi e la nuovissima Xbox che ci porta alla nuova generazione di console a partire dal 2020.

Nei prossimi giorni pubblicheremo le notizie riguardanti le altre conferenze a Los Angeles.

Restate sintonizzati.