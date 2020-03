Distaccamento vigili del fuoco di Giugliano in Campania: il sottosegretario agli interni Carlo Sibilia dà l’ok alla nuova sede.

Lo scorso 5 marzo, il Commissario Prefettizio del Comune di Giugliano, Umberto Cimmino, ha ricevuto il Sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia, il portavoce alla Camera dei deputati Salvatore Micillo, la portavoce al Senato Maria Castellone, il direttore Regionale dei vigili del fuoco della Campania Giovanni Nanni ed il Comandante dei vigili del fuoco di Napoli Ennio Aquilino. Tale incontro era finalizzato al fine di dare concretezza alla proposta di destinare una struttura ubicata nel Comune di Giugliano (per altro già esistente sul territorio in via Circumvallazione esterna nei pressi della sede della Guardia di Finanza) da destinare ai Vigili del Fuoco. Nell’ambito di tale evento erano presenti sia il Segretario Provinciale CONAPO Michele Coppola, che quello regionale Antonio Tesone.

I Segretari territoriali CO.NA.PO. intendono ringraziare tutti gli intervenuti ed in particolar modo il deputato del Movimento 5 stelle Salvatore Micillo, che in brevissimo tempo si è impegnato per trovare una struttura da adeguare come Distaccamento per i Vigili del Fuoco, nel terzo Comune della Regione per popolazione e nel Comune con capoluogo di provincia tra i più popolosi d’Italia, in una favorevole posizione strategica per effettuare il soccorso, e che presenta una superficie molto ampia con una grande autorimessa sottostante, e con spazio antistante più che soddisfacente.

Da ricordare l’impegno della senatrice di zona Maria Castellone, che da sempre unitamente all’On. Salvatore Micillo sono impegnati nella lotta e nel contrasto dei roghi tossici derivanti dalle attività criminali che, purtroppo danno la triste nomea di queste zone un tempo amene e piacevolissime di “terra dei fuochi”.

Infine un particolare ringraziamento va al Sottosegretario Sen. Carlo Sibilia che da sempre ha dimostrato una particolare vicinanza e una particolare attenzione alle esigenze e alle istanze del personale operativo del CNVVF, attenzione che ha dimostrato senza risparmio di energie sin da quando era all’opposizione presentando più d’un’interrogazione parlamentare al fine di portare l’equiparazione stipendiale e previdenziale dei Vigili del Fuoco agli altri Corpi in divisa dello Stato, cosa che speriamo in linea di massima nei prossimi mesi diventerà realtà.

Dopo l’incontro col Commissario Prefettizio di Giugliano, si è avuto modo di visionare la struttura da destinare ai Vigili del Fuoco permanenti del Comando VVF di Napoli (riteniamo importante ribadire che tale sede non ha nulla a che vedere con quella prevista da diversi anni ubicata presso Comune di Qualiano e per la quale era stato previsto solo personale volontario). Ovviamente tale struttura necessita di lavori di adeguamento per il tipo di attività che svolgono i vigili del fuoco, infine, i nostri Dirigenti hanno apprezzato tale struttura e la hanno accettata, esprimendo parere positivo per la sua futura funzionalità.