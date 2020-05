Vincenzo De Luca “re” dei social: il governatore della Campania ha superato il milione di follower su Facebook (facendo più “ascolti” del presidente americano in una delle ultime dirette).

Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, è ormai diventato una star sui principali social network. Il suo impegno in prima linea nella lotta al Coronavirus è portato avanti con la schiettezza che lo contraddistingue da sempre.

Un parlare “pane al pane e vino al vino” e con la giusta dose di ironia che hanno fatto diventare dei veri e propri tormentoni alcune sue espressioni: dai lanciafiamme di cui avrebbe dotato i Carabinieri in caso di feste di laurea in quarantena, al simpatico appellativo di fratacchione rivolto a Fabio Fazio durante Che tempo che fa (divenuto talmente virale che alcuni gelatai di Castel San Giorgio hanno creato un dolce con quel nome), fino alle mascherine del coniglietto Bunny e al perentorio “imbecille doppio” rivolto a chi non indossa correttamente la mascherina. De Luca è ormai conosciuto in tutto il mondo social per questa sua determinazione nel far rispettare le regole anti-contagio, che hanno ispirato anche diversi meme e la condivisione delle sue parole addirittura da parte di Naomi Campbell.

Le dirette Facebook del venerdì sono un appuntamento immancabile per i suoi follower, che hanno superato il milione. Un successo mediatico innegabile, che lo ha portato a battere persino Donald Trump. In una delle sue ultime dirette, De Luca ha infatti ottenuto 113mila visualizzazioni contro le appena 69mila del presidente degli Stati Uniti.

La scoperta del mondo social ha ora portato De Luca anche a comprarsi uno smartphone, lui che ai cellulari ha sempre dedicato poco spazio politico. Ma ora, in molti degli amanti di social e tv attendono di “confrontare” il vero De Luca con le nuove parodie di Maurizio Crozza, già suo splendido imitatore ben prima che scoppiasse l’epidemia di Coronavirus.

