Coronavirus in Campania: Palazzo Santa Lucia sospende fino al 6 aprile tutti i ricoveri programmati negli ospedali (fatta eccezione per i pazienti onco-ematologici medici e chirurgici).

Nuova disposizione della Regione Campania per contrastare il contagio da Coronavirus. Palazzo Santa Lucia ha deciso che saranno sospesi fino al 6 aprile tutti i ricoveri programmati negli ospedali, fatta eccezione per i pazienti onco-ematologici medici e chirurgici. Si potranno quindi effettuare “solo ricoveri con carattere d’urgenza non differibili”.

Il provvedimento segue quello dei giorni scorsi, con cui era stato decretato il blocco dei servizi ambulatoriali (anche in quel caso con eccezioni per le prestazioni ambulatoriali urgenti, quelle per dialisi, radioterapia e oncologico-chemioterapiche).

La comunicazione è stata inviata questa mattina ai direttori generali e commissari straordinari delle Asl, delle Aziende ospedaliere e di quelle ospedaliere universitarie: “Si dispone la sospensione a far data dal 12 marzo 2020 e fino al 6 aprile 2020 dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici nelle strutture ospedaliere pubbliche, private accreditate e gli ospedali classificati”.

La sospensione “è cogente anche per tutte le attività in libera professione intramoenia”, ovvero per le prestazioni a pagamento erogate dai medici di un ospedale nelle strutture pubbliche al di fuori dell’orario di lavoro. Il provvedimento si è reso necessario per garantire un adeguato numero di posti letto in previsione dell’aumento del numero dei contagiati e al tempo stesso per ottimizzare le risorse e il personale sanitario a disposizione.