Uno studio pubblicato su Nature Medicine fa chiarezza sull’origine del Coronavirus: risposta indiretta alle polemiche nate da un vecchio servizio del TGR Leonardo (in cui si parlava di un pericoloso supervirus creato in Cina).

Il virus SarsCoV2 è nato in natura e non in laboratorio attraverso la manipolazione di Coronavirus simili a quello della Sars. È questa la conclusione a cui è giunto uno studio pubblicato su Nature Medicine, realizzato da un gruppo internazionale di ricerca guidato dal californiano Scripps Research Institute.

Tali conclusioni scientifiche sembrano così una risposta indiretta alle polemiche nate nelle ultime ore da un vecchio servizio del TGR Leonardo su Rai 3, che nel 2015 parlava di un pericoloso supervirus creato nei laboratori in Cina:

“Nel mezzo dell’emergenza sanitaria globale da Covid-19, è ragionevole chiedersi perché è importante conoscere l’origine della pandemia– scrivono i ricercatori- Capire nel dettaglio come un virus animale ha fatto il salto di specie per infettare l’uomo in modo così efficace ci aiuterà a prevenire simili eventi futuri”.

Alla luce delle caratteristiche genetiche del virus SarsCoV2, “non crediamo -aggiungono gli studiosi- che sia plausibile qualsiasi scenario che riconduca la sua nascita al laboratorio”.