Coronavirus: A Napoli la ‘spesa sospesa’. Elenco dei punti vendita

L’iniziativa della ‘spesa sospesa’ e ‘il carrello sospeso’ per aiutare le famiglie che a causa dell’emergenza coronavirus si trovano in difficoltà economica.

L’iniziativa della ‘spesa sospesa’ è partita dalla Seconda Municipalità in collaborazione con La Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli. Mentre nel quartiere di Fuorigrotta è attiva una raccolta grazie ai punti vendita Decò in via Consalvo 93/B e Conad B.&F. srl via Consalvo, 107/E – in collaborazione con la Chiesa San Vitale, Chiesa Immacolata e la Chiesa Buon Pastore che si occupano di distribuire la spesa alle famiglie bisognose del quartiere.

Ma anche in altre zone di Napoli ci sono iniziative simili organizzate da associazioni presenti sul territorio oppure promosse con discrezione direttamente dai commercianti. Qui trovate un elenco con i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa. Sollecitiamo coloro che sono a conoscenza di iniziative simili di inviare la segnalazione alla nostra redazione per aggiornare l’elenco e renderlo pubblico e consultabile per tutti.

Come funziona

Dopo aver ordinato la spesa a domicilio oppure essere andati di persona dal commerciante di fiducia, si può chiedere di lasciare un credito in favore della ‘spesa sospesa’.

Successivamente si comunica la donazione contattando la Seconda Municipalità ai seguenti numeri 0817950260 /61 /65 per i Quartieri Avoocata-Montecalvario-S.G.ppe-Porto, oppure 0817950863/ 64 /60 per i Quartieri Mercato e Pendino, attivi dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì, oppure invia una e-mail a css.avvocata.montecalvario@comune.napoli.it indicando la cifra donata e presso quale esercizio commerciale.

Come fare per avere la ‘spesa sospesa’?

La somma raccolta sarà utilizzata per donare la spesa a chiunque sia in difficoltà e necessiti di aiuto.

Per avere la spesa donata chiamare i Servizi Sociali della Seconda Municipalità ai numeri 0817950260 /61 /65 per i Quartieri Avoocata-Montecalvario-S.G.ppe-Porto, oppure 0817950863 /64 /60 per i Quartieri Mercato e Pendino, attivi dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì, oppure rivolgiti ad associazioni del territorio.

La Municipalità provvederà a contattare il negozio per organizzare la consegna della spesa. E’ assolutamente vietato recarsi presso gli uffici della Municipalità.

Elenco delle attività commerciali che effettuano consegne a domicilio. Se ne conoscete altre verranno aggiunte alla lista.

QUARTIERI SPAGNOLI

Alimentari Sabatino (fratelli russo) via Speranzella 127 – tel.081.422644

Pescheria del mare di Pozzuoli (Gennaro) via Speranzella 119 – tel.081.400156

Salumeria Medici : via de deo 85 – tel.081.414761

Salumeria Egidio , via de deo 12 – tel.081.407547

Fruttivendolo Improta Mario via Speranzella 146 – tel.081.411783

Polleria Lello corso Vittorio Emanuele 226 – tel.081.401109

Detersivi fratelli Mazzocca – Corso V. E. 607 – tel.081.497643

Detersivi proshop (Corrado) – Vico tofa 79 – tel.081.410352

Fruttivendolo Cozzolino via Emanuele de deo – tel.081.407722

Alimentari cascella (Patrizia) vicoletto III Politi – tel.081.4207008

Salumeria Balsamo Via Girardi – tel.081.19575782

ZONA P.zza MAZZINI/C.so V.EMANUELE/Via S.ROSA/Via B.CARACCIOLO

La fattoria dei Sapori, Via Gesù e Maria tel.081.0332759

Alimentari Via S. Rosa 85 – tel.081.5498534

Sisa Minimarket Corso Vitt.Emanuele – tel.081.5493386

Ciro Salumeria, Vico San Mandato – tel.081.5493425

Fruttivendolo Massimo, S.Rosa – tel.081.459998

Fruttivendolo Genny, S.Rosa – tel.081.19138840

Pescheria Sapori del mare Atteo, Via S.Rosa – tel.081.5493376

Macelleria La Vecchia Napoli, C.so Vitt. Emanuele – tel.081.5441668

Salumeria Malinconico C.so Vitt. Emanuele 453 – tel.081.5491919

Macelleria Esposito, S.Rosa – tel.081.5493376

Macelleria Mario Schiattarella, S.Rosa – tel.081.5493408

Frutteria Campoli, Vico Corigliano alla Salute 7b – tel.0815444662

Non solo frutta , Via Salvator Rosa 450 – tel.081.5448508

Fruttivendolo altezza G.B. Vico – tel.081.5499483

Farmacia Maggiore – tel.081.5498528

Farmacia Gesù e Maria – tel.081.5493369

Farmacia Sollo via S. Rosa – tel.081.3794737

Boutique della frutta – via B.llo Caracciolo 36 – tel.081.19510968

CRAI Dal Fornaio di A.Settembre Via B.llo Caracciolo 89 – tel.081.5641066

La Panino Macelleria di Nunzia Via B.llo Caracciolo 95 – tel.081.5449429

Il Salumaio di Uva Vincenzo Via Rosa Salvator, 170 – tel.081.5448958

PIGNASECCA-MONTESANTO-TARSIA

Ai Monti Lattari – Alimentari – tel.081.5519554

La Genuina –alimentari – tel.081.19912002

La Nuova Casearia- alimentari – tel.081.5518485

Funcillo Frutta e Verdura – tel.081.5510319

Fungillo G.ppe Frutta e Verdura – tel.081.5516574

Ali Olivella’s Delivery- alimentari – tel.081.187400668

Pascheria Azzurra – tel.081.5513733

Macelleria Avolio 081.5527371, – tel.081.5510291

Molisso frutta e verdura Salita Tarsia – tel.081.5524110

Alimentari Ferrara piazza Pignasecca – tel.081.5514323

Salumeria Russo piazza Pignasecca – tel.081.5515042 – 3272176312

Ciro Amodio – minimarket – Piazza Montesanto – tel.081.18165617

FORCELLA – CORSO UMBERTO

Alimentari D’Antonio – tel.081.287948

Macelleria Lubrano – via Forcella 73 – tel.081.282709

Salumeria Macelleria Lubrano – p.zza Portanova – tel.081.204360

Conad Sapori e dintorni – tel.081.5635323

Salumeria Testa – tel.081.5545142

Amodio – tel.081.202784

Conad – tel.081.5543579

Pro shop – tel.081.19370833

ZONA DANTE-GESU’

Pane e Muzzarella alimentari – Tel.081.5515030

MATERDEI – MUSEO

Frutteria Campoli, Vico Corigliano 7b – tel.081.5444662

Al frizzante (alimentari), Vico Corigliano 3 – tel.081.0123633

Farmacie Del Mare, Via Matteo Renato IMBRIANI 89-90 – tel.081.5441414

Spendimeglio, Via duca Ferrante della marra – tel.081.19915599

Supermercato Bianca Muscariello – tel.081.5441394

Macelleria Ciotola – tel.081.5441342

Casalinghi Oreste – tel.081.5491576

Casalinghi il Filo di Arianana – tel.081.0332799

Pet Fashion Via Pessina 42 Napoli – tel.081.18963617

Ciro Amodio – minimarket – via Capocelatro – tel.081.18165617

ZONA PIAZZA MERCATO – CORSO GARIBALDI

Alimentari Lucia – tel.081.290729

Mini market Alessio De Martino – tel.081.0734187

Salumeria Scarciello tel. 3382797523

Alimentari Testa Carmela Via Silvio Spaventa – tel.081.5545142

Zona FUORIGROTTA ‘il carrello sospeso’

L’iniziativa è stata promossa del supermercato Decò in Via Consalvo in collaborazione con la Chiesa San Vitale – Chiesa Buon Pastore – Chiesa Immacolata che distribuiscono la raccolta di beni di prima necessità alla famiglie bisognose.

Per sostenere l’iniziativa rivolgersi alla sede del Decò in via Consalvo, 93/B.

Una raccolta destinata alla ‘spesa sospesa’ è stata promossa anche dal punto vendita Conad B.&F. srl via Consalvo, 107/E – Per informazioni rivolgersi al responsabile.