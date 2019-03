Cooking Quiz arriva all’Istituto Vittorio Veneto di Napoli

Cooking Quiz: Il tour degli alberghieri fa il pieno di consensi. Appuntamento giovedì sempre a Napoli all’Istituto “Cavalcanti”, mentre venerdì a Nocera Inferiore all’Istituto “Domenico Rea”.

Aumentano, tappa dopo tappa, i consensi per COOKING QUIZ l’innovativo concorso didattico nazionale di PLAN Edizioni in collaborazione con ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Obiettivo del progetto stimolare lo studio attraverso lezioni didattiche non frontali che rendono parte attiva gli studenti appassionandoli poi con la fase di verifica/gara dove devono rispondere a domande multi-risposta a tempo.

COOKING QUIZ sta interessando non solo gli studenti e gli addetti ai lavori ma attraverso l’interazione con il web, i social network e la tv, coinvolge un pubblico sempre più ampio. Uno show in onda sulle principali reti regionali, in tutta Italia con oltre Mezzo Milione di telespettatori giornalieri.

In Campania è possibile seguire la trasmissione su LAB TV, canale 625, dal lunedì al venerdì alle 12.15 e alle 18.50 e su Avellino TV, canali 115, 606 e 635, il lunedì alle ore 16.30, martedì ore 13.00 – 21.30, mercoledì ore 17.00, giovedì ore 11.30, venerdì ore 18.00-23.30, sabato ore 14.30, domenica ore 14.00.

Mercoledì il Concorso Nazionale ha coinvolto le classi 4^ dell’IIS “Vittorio Veneto” di Napoli.

Novità di questa edizione è l’introduzione di consigli su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Il progetto, che già dalle prime tappe ha ottenuto e sta ottenendo importantissimi attestati di riconoscimento, proseguirà il suo tour in attesa del Gran Finale Nazionale previsto per il 8, 9 e 10 maggio a Senigallia. Sono attesi studenti da tutta Italia per un programma ricco di formazione e cultura.

Appuntamento giovedì sempre a Napoli all’IPSSEOA “Cavalcanti”, mentre venerdì lo staff si sposterà a Nocera Inferiore per incontrare gli studenti dell’IPSSEOA “Domenico Rea”.

Quest’anno nel format è stata introdotta una novità molto apprezzata dagli studenti, ma non solo: è stata realizzata una APP legata al progetto, gratuita e scaricabile dai principali Digital Store cercando il titolo “COOKINGQUIZ” senza spazi. La App COOKINGQUIZ ha superato i 2500 download in soli 2 mesi dalla sua creazione.

Questa si sviluppa in round con lo stesso principio del gioco nelle scuole e si è diffusa molto tra gli studenti, che possono “allenarsi” per la finalissima di maggio a Senigallia, ma anche tra il resto della popolazione che ama mettersi alla prova attraverso il gioco. In palio ogni mese fantastici premi per i migliori giocatori e super-premi per i vincitori finali, come il voucher contributo allo studio di 5000 euro.