Comune di Napoli: la Giunta ha approvato una delibera per l’assunzione di 43 vigili urbani con contratto a tempo determinato per due anni.

Mercoledì 27 febbraio la Giunta del Comune di Napoli, su proposta dell’assessora alla Polizia Locale Alessandra Clemente e del Vicesindaco con delega al Personale Enrico Panini, ha approvato la delibera per l’assunzione a tempo determinato di 43 vigili urbani, per gli anni 2019 e 2020, con finanziamento a carico del Ministero dell’Interno.

“L’amministrazione intende bandire una specifica selezione pubblica per il reclutamento a tempo determinato degli agenti -ha dichiarato l’assessora Alessandra Clemente-. Quest’atto deliberativo è il continuo dell’opera di incrementazione del fabbisogno minimo del Corpo della Polizia Locale ed è la conferma della programmazione delle assunzioni degli agenti mediante il finanziamento erogato dal Ministero dell’Interno a seguito delle richieste fatte dall’Amministrazione Comunale al Governo. Certa che l’assunzione di 43 unità darà una boccata di ossigeno al Corpo della Polizia Locale auspichiamo che possano trasformarsi in assunzioni a tempo indeterminato in quanto è mio dovere ricordare il grave tema del fabbisogno di organico del nostro Corpo di Polizia Locale cittadino e quanto sia importante per tutti i quartieri di Napoli la presenza degli agenti di Polizia Locale in strada ”.

Tali assunzioni sono importanti anche viste le numerose domande per accedere alla “quota 100” da parte di esponenti della Polizia Municipale di Napoli. I posti di lavoro per vigili urbani saranno coperti mediante un’apposita selezione pubblica: ora si attende la pubblicazione del bando sul sito del Comune di Napoli.