Circumvesuviana: lo sciopero di venerdì 6 settembre prevede lo stop dei treni dalle ore 9.05 alle 13.05.

Domani mattina, venerdì 6 settembre, gli utenti della Circumvesuviana dovranno fare i conti con uno sciopero di 4 ore da parte dei dipendenti Eav aderenti al sindacato Orsa, che comporterà lo stop dei treni dalle 9.05 alle 13.05.

Un altro duro colpo per i cittadini che utilizzano la Circum per spostarsi, visto che molto spesso costretti a fare i conti con guasti, corse cancellate ed esercizio ridotto (il calendario estivo è stato prorogato fino a novembre, per consentire di utilizzare più treni sulle tratte più frequentate, come la linea Napoli-Sorrento).

Eav, De Gregorio sullo sciopero del 6 settembre: “Disagi solo per la Circumvesuviana”

Lo sciopero dovrebbe riguardare anche le linee flegree (come la Cumana e la Circumflegrea, ancora più frequentate in questi giorni di preselettive del concorsone della Regione Campania alla Mostra d’Oltremare), ma il presidente Eav, Umberto De Gregorio, assicura che i disagi riguarderanno solo la Circumvesuviana: “Domani –ha dichiarato il presidente dell’Eav alla trasmissione ‘Barba&Capelli’ su Radio CRC- il disagio sarà unicamente sulla Circumvesuviana, sulle altre linee non dovrebbero esserci disagi. Abbiamo un’interlocuzione attiva con i sindacati, quindi questo sciopero lascia un po’ il tempo che trova”.