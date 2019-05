Circolo Posillipo: nuove polemiche all’interno del glorioso sodalizio partenopeo (che arrivano a pochi giorni dalle dimissioni del presidente Semeraro).

Non sono certamente giornate tranquille per il Circolo Posillipo dopo le recenti dimissioni del presidente Vincenzo Semeraro, arrivate in seguito al contrasto con una parte dei consiglieri sul taglio dei finanziamenti allo sport per risparmiare un po’ di soldi da destinare all’acquisto della sede dal Comune di Napoli.

Ora c’è il problema lettini. Come riportato da “Il Mattino”, da quando in bacheca è spuntato un avviso con il quale si comunicava ai soci che il sabato e la domenica, e nei giorni festivi, il lettino per prendere il sole andava pagato (7 euro), si è sollevata una vera e propria rivolta che non accenna a placarsi. Proteste e accuse incrociate, insulti all’indirizzo del presidente e addirittura minacce di rimettere le iscrizioni da parte dell’ala più integralista del club.

La cifra di 7 euro non è andata giù soprattutto a chi ritiene di pagare già fin troppo con la quota annuale per quello che ormai il sodalizio è in grado di offrire. “120 euro al mese – puntualizza l’ormai ex presidente Vincenzo Semeraro- anche con un piccolo sconto del 20% per le quote delle signore. Se vi sembra molto me lo dite”.

I soci del Circolo Posillipo (pezzo della storia sportiva di Napoli con i suoi 94 anni) non vogliono pagare altre spese perché “si tratta di un costo aggiuntivo che, alla fine dei conti, grava solo ed esclusivamente su di noi, e non sui cosiddetti soci stagionali per i quali non cambierà nulla”.