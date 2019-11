Sanità in Campania: imminente il blocco delle convenzioni fino a fine 2019 per analisi e diagnostica.

Si preannunciano tempi difficili per la sanità in Campania per via dell’imminente blocco alle convenzioni per le analisi. Come riportato da “Il Mattino”, i più penalizzati da tale situazione saranno soprattutto utenti anziani, che dovrebbero così tornare a pagare di tasca propria l’intero importo della prestazione richiesta o in alternativa inserirsi nelle liste d’attesa degli ambulatori pubblici, con i soliti tempi molto dilatati.

Il monitoraggio trimestrale della spesa, che doveva evitare il “consueto” blocco estivo, si è rilevato finora un flop, contribuendo solo ad anticipare le criticità.

Se negli anni passati, infatti, la linea di confine temporale dello sforamento dei budget assegnati alla specialistica ambulatoriale privata convenzionata era fissato tra agosto e settembre, lasciando scoperto il periodo che va da ottobre al 31 dicembre, la novità di quest’anno ha creato un continuo stop and go, che rende evidente la necessità di interventi strutturali e organizzativi della Regione Campania.