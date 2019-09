Avengers Endgame: a Forte dei Marmi la prima statua dedicata ad Iron Man

Avengers Endgame: a Forte dei Marmi l’artista Daniele Basso nella mostra intitolata Oltre Verso, ha dedicato una scultura ad Iron Man.

di Piero Lombardi – Nelle scorse settimane l’artista Daniele Basso nella mostra intitolata Oltre Verso, ha dedicato una scultura ad Iron Man, l’opera: Man of Steel ritrae la figura di un uomo che atterra sulle ginocchia con il braccio alzato, tipica posa di Tony Stark, l’eroe degli Avengers.

La scultura è realizzata attraverso la tecnica del metallo specchiato e frammentato, già utilizzata dell’artista, ai suoi piedi la targa recita:

“Con il primo monumento dedicato ad Iron Man nell’anno della sua morte al cinema celebriamo Tony Stark come l’uomo che ha dedicato la fortuna della sua vita alla lotta per gli ideali in cui credeva, ricordandoci che siamo tutti protagonisti del nostro tempo, che il futuro dell’umanità dipende dalle nostre decisioni, che tutti noi dobbiamo essere eroi”.

E’ la prima volta che il personaggio interpretato da Robert Downey Jr viene rappresentato con una scultura, in passato abbiamo visto Capitan America a New York.