Ultime notizie ANM Azienda Napoletana Mobilità: ecco gli orari per la notte di San Silvestro e per il primo giorno del 2020.

Anm ha comunicato gli orari di servizio per Capodanno, in cui tra l’altro la Linea 1 della metropolitana e le funicolari di Chiaia e quella Centrale saranno in funzione per tutta la notte di San Silvestro. Ma ecco i dettagli per tutti i mezzi dell’azienda di trasporto napoletana nella notte tra 31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020.

Linea 1 Metropolitana

Servizio no-stop intera notte fino alle ore 13.00 dell’1 Gennaio (ultima corsa da Piscinola ore 12.30 e da Garibaldi alle ore 13.00). Il primo giorno dell’anno, dopo un breve pausa pomeridiana, la circolazione dei treni riprende con la prima corsa in partenza da Piscinola alle ore 16.51 e da Garibaldi alle ore 17.31 per terminare con l’ultima corsa da Piscinola alle ore 22.30 e da Garibaldi alle ore 23.02.

Bus

Martedì 31 Dicembre le linee di superficie anticipano il rientro alle ore 20.00. Le ultime corse dal capolinea partono alle ore 19:00 (il servizio bus notturno è sospeso). Mercoledì 1 Gennaio 2020 il servizio viene effettuato con orario festivo.

Funicolari

Centrale e Chiaia: servizio no-stop intera notte fino alle ore 13.00 del primo giorno del nuovo anno . Dopo una breve pausa pomeridiana, il servizio riprende con la prima corsa delle ore 16.30 e prolunga l’apertura fino alle ore 23.30.

. Dopo una breve pausa pomeridiana, il servizio riprende con la prima corsa delle ore 16.30 e prolunga l’apertura fino alle ore 23.30. Montesanto e Mergellina: martedì 31 dicembre effettuano ultima corsa alle ore 19.40. L’1 Gennaio 2020 i due impianti riaprono alle ore 7.00 del mattino e chiudono al pubblico dopo l’ultima corsa delle ore 13.00.

Alibus

Ultima partenza da Aeroporto vs Porto di Napoli alle ore 19.25 e da Porto Vs Aeroporto alle ore 19.15. L’1 Gennaio 2020 i bus circolano regolarmente con orario festivo con la sola pausa pomeridiana fissata dalle ore 13.30 alle ore 16.30.

Info e biglietti

Aperti senza interruzione anche gli sportelli ANMPoint nelle stazioni di: Municipio – Garibaldi – Dante – Toledo – Vanvitelli; Parco margherita (Funicolare Chiaia) e stazione Fuga (Funicolare Centrale). Gli abbonamenti mensili e annuali con scadenza dicembre sono validi fino alle ore 24:00 del 31/12/19.