Universiadi Napoli 2019: numeri da capogiro per quanto riguarda la comunicazione, con 1102 giornalisti accreditati e 81 televisioni internazionali (per un’audience pari a 189 milioni di persone).

Mancano sei giorni alla cerimonia di apertura delle Universiadi 2019, che si terrà allo stadio San Paolo di Napoli nella serata di mercoledì 3 luglio. L’evento di apertura della 30ma edizione dei Giochi universitari (che vedrà, tra le altre, la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella) sarà trasmesso in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 21.

E, a proposito di tv e giornalisti, la manifestazione presenta numeri da capogiro. Saranno infatti 1102 i giornalisti accreditati, mentre sono 81 le televisioni internazionali per un’audience pari a 189 milioni di persone. L’International Broadcasting Center della Mostra d’Oltremare ospiterà infatti un notevole numero di emittenti della televisione asiatica, tra cui 40 inviati della CCTV cinese, 20 director della tivù giapponese, Ashahi tv, che possiedono, altresì, una cabina di montaggio propria dedicata all’attesa manifestazione. Eurosport manderà in onda dirette come Rai Eurovision, Fosu Tv e la televisione giapponese.

Sono in programma circa 550 ore in diretta e 1200 ore in registrata tutte dedicate alle Universiadi. Ci saranno inoltre 450 tecnici, 240 telecamere e più di 40 regie mobili. E ancora, 298 commentatori tv accreditati, 84 web radio e la cerimonia andrà in diretta in 82 paesi compresa l’Italia.

Per quanto riguarda la televisione italiana, l’intera manifestazione (in programma dal 3 al 14 luglio) andrà in onda su Rai 2 e Rai Sport.