Ischia, superato a pieni voti l’esame del primo weekend

L’isola d’Ischia è pronta ad accogliere i turisti durante la stagione estiva in epoca Covid, come dimostrato dal primo fine settimana di arrivi.

In attesa dell’apertura delle frontiere con Russia e Stati Uniti, l’isola d’Ischia si gode il titolo di regina dell’estate (la prima in epoca Covid-19) in Campania. L’esame del primo fine settimana è stato superato a pieni voti.

Come riportano, infatti, le immagini girate da videoinformazioni.com sono terminate le operazioni di sanificazione negli alberghi e nelle strutture di ospitalità diffusa. E adesso si punta tutto sull’allungamento della stagione fino a novembre e soprattutto sulla possibilità di accogliere i clienti abituali provenienti dall’Est Europa e dall’America.

Ecco le dichiarazioni di Giancarlo Carriero, proprietario dell’hotel dei vip a Lacco Ameno, il Regina Isabella, e presidente della sezione Turismo dell’Unione industriali di Napoli, Marco Bottiglieri, componente della Consulta del Turismo della Camera di Commercio di Napoli e Luca D’Ambra, presidente di Federalberghi Ischia.