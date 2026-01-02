Aspettando la Befana, la grande festa a Città della Scienza

Domenica 4 gennaio 2026 Città della Scienza celebra l’Epifania con la Grande Festa Aspettando la Befana.

Le festività natalizie a Città della Scienza si avviano verso il gran finale con un appuntamento imperdibile dedicato alla tradizione e alla scoperta. Domenica 4 gennaio 2026, nell’ambito della rassegna “La Scienza Illumina il Natale“, il Science Centre si trasformerà nel palcoscenico della “Grande Festa Aspettando la Befana“. Una giornata di edutainment dove la fisica del volo incontra la leggenda della scopa volante e la chimica svela i segreti dei dolciumi, offrendo a bambini e ragazzi un modo intelligente e coinvolgente per salutare le feste.

I visitatori saranno accolti in un’atmosfera incantata: trampolieri, artisti di strada e una Befana sui trampoli accoglieranno grandi e piccini tra storie, miti e curiosità scientifiche. Il vasto programma di attività è differenziato per fasce d’età, alcune anche in collaborazione con Giotto, partner ufficiale delle attività educational del museo.

IL PROGRAMMA: TRA LABORATORI E SPETTACOLI

Il calendario della giornata è studiato per stimolare la creatività e l’ingegno di bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, attraverso esperienze pratiche che spaziano dall’arte all’astronomia, fino all’ingegneria.

Per i più piccoli (3-6 anni): Spazio alla fantasia con “La Befana vien di notte“, un viaggio tra le stelle per capire come la vecchina riesca a volare, e “Una calza di dolcezze“, per creare caramelle e cioccolatini con l’immaginazione. Non mancherà il laboratorio “Befana, ti do una mano!!“, dove i bambini realizzeranno un’opera collettiva utilizzando impronte e colori.

Per la fascia 7-10 anni: si esploreranno i confini tra arte e scienza con “L’Arte in Movimento“, realizzando agamografi e illusioni ottiche, e si costruiranno comete luminose nel laboratorio “La Cometa della Befana“, unendo manualità e nozioni astronomiche. Con “Befana Fai Da Te“, la geometria diventerà un gioco per costruire la propria befana tridimensionale.

Per i più grandicelli (11-13 anni): sfide di fisica e ingegneria con “Befana Volante“, per scoprire la spinta dell’aria costruendo una scopa-razzo, e “Catapultiamo la

Befana“, un laboratorio pratico su leve ed equilibrio per lanciare la befana verso il suo viaggio notturno. Non mancherà il Face Painting per trasformarsi in folletti o piccole befane e due imperdibili Science Show che si alterneranno durante la giornata: “Salta in sella con la Befana” uno spettacolo sulle leggi della fisica che permettono il volo, tra ali, eliche e paracaduti; in Calze, calzette, dolci e pipette! esperimenti di chimica “golosa” per analizzare gli ingredienti delle calze più famose del mondo.

Città della Scienza si conferma, dunque, luogo di aggregazione culturale dove la tradizione partenopea viene reinterpretata in chiave scientifica. Oltre agli eventi speciali, sarà possibile visitare il museo interattivo Corporea, la mostra Insetti & Co., fino all’11 gennaio la mostra Arachnida e partecipare agli spettacoli del Planetario. La festa (tariffa speciale per grandi e piccoli 8 euro) è in programma dalle 10 alle 16; Museo aperto dalle 9 alle 17.