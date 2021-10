Asl Napoli 1, sospesi altri 6 sanitari non vaccinati

Sono un dirigente medico, un medico di Medicina generale, tre infermieri e uno specialista ambulatoriale i sanitari sospesi dall’Asl Napoli 1 perché non vaccinati.

Altri sei dipendenti dell’Asl Napoli 1 Centro sono stati sospesi temporaneamente dal servizio per non essersi sottoposti al vaccino anti Covid-19 obbligatorio per i sanitari. Si tratta di un dirigente medico, un medico di Medicina generale, tre infermieri e uno specialista ambulatoriale. A comunicarlo la stessa Azienda sanitaria locale.

Lo scorso 21 settembre l’Asl aveva disposto la sospensione di 59 dipendenti, ma per 18 di questi la sospensione è stata parzialmente revocata. I soggetti in questione sono tre dirigenti medici, uno psicologo, due veterinari, tre medici di medicina generale, cinque infermieri, due operatori socio sanitari, uno specialista ambulatoriale e un medico di continuità assistenziale.