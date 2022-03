Arzano, minacce di morte al comandante della Polizia Municipale

Ad Arzano è stato affisso un manifesto funebre che annuncia la prossima morte del comandante della Polizia Municipale, Biagio Chiariello.

“Il 10 marzo è deceduto il signor Biagio Chiariello… colonnello qui stiamo ad Arzano, no a Frattamaggiore, qui ad Arzano casino non ci piace”. E’ il testo del manifesto funebre che annuncia, con l’indicazione della data del 10 marzo, tra tre giorni, la morte del comandante della Polizia municipale di Arzano, Biagio Chiariello. Il manifesto è stato trovato sulle mura dei locali che ospitano gli uffici dei vigili urbani, nel comune del Napoletano.

“Voglio esprimere solidarietà al comandante della Polizia Locale di Arzano, Biagio Chiariello, molto impegnato nella lotta all’abusivismo, che è stato raggiunto da una chiara minaccia di morte – commenta Michela Rostan, vice presidente della Commissione affari sociale della Camera -. Un manifesto funebre fatto trovare per strada ne annuncia la dipartita per il 10 marzo e dove si precisa che il suo impegno non è gradito. Un’intimidazione ignobile di chiara fattura criminale che, sono certa, non farà indietreggiare il comandante Chiariello di un solo passo rispetto alla lotta al crimine e al malaffare. Il nostro territorio ha bisogno di uomini determinati che con spalle larghe onorano la divisa e rappresentano la roccaforte che custodisce i valori dell’onestà e della trasparenza”.