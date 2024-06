Ariano Irpino, 673 positivi al test sierologico: saranno tutti sottoposti al tampone

Ariano Irpino: 673 persone sono risultate positive al test sierologico (su un totale di 13444 esami).

673 cittadini di Ariano Irpino, una delle città più colpite in Campania dal Coronavirus in Campania, sono risultati positivi ai test sierologici e saranno sottoposti a tampone. Come riporta “Il Mattino”, oggi è prevista una riunione dei medici di base a cui verranno comunicati i nomi degli interessati alla seconda fase del controllo, poi si partirà subito con i tamponi.

I 673 cittadini coinvolti in questo successivo piano di monitoraggio diagnostico verranno posti in vigilanza sanitaria, in attesa dell’esito del tampone. Ma non dovrebbero esserci tempi lunghi. Per evitare ogni altro problema di contagio e disagi ai cittadini serve fare presto per eseguire il test e farlo processare dai laboratori.

Sono stati ben 13.444 i residenti del Tricolle a cui è stato prelevato il sangue poi analizzato all’ospedale Monaldi di Napoli per capire quanto siano venuti a contatto con il virus: solo il 5% è risultato positivo. In queste ore, anche gli addetti ai lavori della città ufitana stanno ribadendo che i positivi sierologici non sono malati ma hanno avuto contatto con il Covid-19. Al tampone potrebbero risultare negativi, portatori sani, potrebbero aver già sconfitto la malattia senza saperlo.