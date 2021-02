ANM, interventi di manutenzione: Linea 1 Metropolitana anticipa ultime corse

ANM: nella giornata di oggi, giovedì 25 febbraio, la Linea 1 della Metropolitana anticiperà le ultime corse per interventi di manutenzione e prove di circolazione dei nuovi treni. Tutti i dettagli.

Nella giornata di oggi, giovedì 25 febbraio, la Linea 1 della Metropolitana chiude in anticipo le sue corse.

Anm informa che per attività di manutenzione straordinaria e per consentire le prove di circolazione in rete finalizzate all’immissione in servizio dei nuovi treni, la metropolitana anticipa la chiusura con ultime corse passeggeri.

Nel dettaglio, l’ultimo treno da Piscinola partirà alle ore 18.10, mentre l’ultima corsa da Garibaldi partirà alle ore 18.40.