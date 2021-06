ANM, ecco gli orari estivi del trasporto pubblico a Napoli: tornano i bus notturni

Ultime notizie ANM Azienda Napoletana Mobilità: ecco tutti i dettagli sugli orari estivi di bus, metropolitana e funicolari a Napoli in vista dell’estate 2021.

Arriva l’estate e Anm, l’azienda napoletana di trasporto pubblico, modifica gli orari di servizio. Come riporta “Fanpage”, dalla riunione dell’azienda con i sindacati sarebbe emerso che, a partire da giovedì 1 luglio, torneranno in circolazione i bus notturni con quattro linee attive (che saranno utilissime anche per i turisti).

Per quanto riguarda gli orari della Linea 1 della metropolitana, si va verso la conferma di quelli attualmente in vigore: prima corsa alle 6 e chiusura delle stazioni alle 23.45.

Stesso discorso per la Funicolare Centrale, quella di Montesanto e di Chiaia, che dovrebbero proseguire con l’orario attuale, mentre la Funicolare di Mergellina resterà ancora chiusa (sostituita dalla navetta bus).