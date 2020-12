ANM informa: da oggi in servizio sulle linee principali di Napoli venti nuovi Citymood a metano. Nei prossimi due mesi ne arriveranno altri trentatré.

Sono entrati in circolazione questa mattina a Napoli 20 nuovi autobus a metano Anm, lunghi 12 metri, la misura maggiore dei bus in circolazione in città. I venti nuovi veicoli modello Citymood possono trasportare in modalità normale 100 passeggeri e da oggi sono in servizio sulle direttrici principali: R5, R2, 196 e 151.

I nuovi bus hanno un basso impatto sull’ambiente e sono dotati di posto guida già isolato strutturalmente, oltre all’aria condizionata e agli altri dispositivi tecnologici più moderni. I bus fanno parte della fornitura della Regione Campania attraverso l’Acamir che li ha dati ad Anm in usufrutto a titolo oneroso. Con l’ingresso in strada dei venti bus di oggi arriva a un totale di 92 la flotta di mezzi nuovi che viaggiano dall’inizio del 2020. “L’ingresso in servizio – spiega l’Amministratore Unico Anm Nicola Pascale – ci permette di dare un servizio migliore ai cittadini ma anche di fare un ulteriore passo in avanti nel nostro lavoro per ridurre l’impatto del traporto pubblico sull’aria cittadina. Un impegno che perseguiamo su diversi fronti, come dimostrato dal lavoro finito per la nuova linea filobus Museo Nazionale-Cardarelli che verrà presto attivata e con le due nuove linee di tram anch’esse prossime alla ripartenza”.

Nei prossimi due mesi la fornitura si completerà con altri 33 autobus, tutti da dieci metri di lunghezza, anch’essi ecologici: 20 sono a diesel euro 6 e 13 a metano e rispondono agli standard normativi di sostenibilità ambientali. In 14 mesi, quindi il totale di mezzi nuovi arriverà a 125 bus.