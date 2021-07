Anm, chiusura anticipata della Linea 1 della metropolitana: ecco quando accadrà

Anm: le attività propedeutiche alla formazione del personale in vista dell’apertura della fermata Duomo porteranno alla chiusura anticipata della Linea 1 della metropolitana in alcune serate. Ecco quando accadrà.

Anm annuncia chiusure serali anticipate per la Linea 1 della metropolitana. Tali chiusure, fa sapere in una nota l’azienda di trasporto, sono necessarie alle attività propedeutiche alla formazione del personale per la prossima apertura della fermata Duomo.

Dopo lunedì 26, anche per le serate di mercoledì 28, giovedì 29 Luglio, lunedì 2 e mercoledì 4 Agosto è programmata la chiusura anticipata della Linea 1 della metropolitana.

Le ultime corse per i viaggiatori partiranno alle 20.28 da Piscinola e alle ore 20.54 da Garibaldi.