Among Us: nuova modalità e personaggi in arrivo [TRAILER]

Among Us, anticipazioni. Al Summer Game Fest sono state annunciate una nuova modalità di gioco e due nuovi personaggi.

Among Us è pronto a rinnovarsi con delle gustose novità. Il gioco di InnerSloth LLC è stato il fenomeno del 2020, quando numerosissimi streamer hanno iniziato a giocarci, portando un seguito di milioni di giocatori che lo hanno poi provato.

Il gioco prevede un gruppo di giocatori in un’ambientazione a tema spaziale, ognuno dei quali assume uno dei due ruoli: astronauti e impostori. L’obiettivo per gli astronauti è identificare gli impostori ed eliminarli durante il completamento degli incarichi sulla mappa, mentre l’obiettivo degli impostori è eliminare tutti gli astronauti senza essere identificati.

Al Summer Game Fest sono stata annunciate delle novità: una nuova modalità di gioco, due nuovi personaggi, una nuova mappa di gioco e tantissimi oggetti per personalizzare il proprio personaggio e non solo.

La nuova modalità è il nascondino: nelle partite di Hide and Seek un giocatore dovrà cercare gli altri, che avranno il compito, ovviamente, di nascondersi e non farsi trovare.

Per quanto riguarda i due nuovi personaggi troveremo lo scienziato e lo sceriffo. Il primo potrà effettuare dei test del sangue per ricercare gli impostori, mentre lo sceriffo potrà far fuori un personaggio senza dover dare ascolto a quanto deciso nelle votazioni generali.

Non abbiamo ancora una data per le novità in arrivo su Among Us, quindi non ci resta che attendere per avere ulteriori novità.

Ecco il Trailer ufficiale delle novità: