Maltempo, allerta meteo in Campania per venerdì 22 aprile

E’ stato emanato, dalla Protezione civile regionale, un avviso di allerta meteo in Campania di livello giallo per l’intera giornata di domani, venerdì 22 aprile.

La Protezione Civile della regione ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania di livello giallo valevole a partire dalle 23.59 di oggi fino alle 23.59 di domani, quindi per l’intera giornata di venerdì 22 aprile. Su tutta la Campania, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) si prevedono temporali, anche intensi.

Un quadro meteo che potrebbe dar luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico localizzato come allagamenti di locali interrati e posti a pian terreno, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e possibili frane occasionali legate a condizioni territoriali particolarmente fragili. Si ricorda che è attualmente in vigore, fino alle 20 di oggi, una allerta meteo per venti forti e mare agitato sull’intero territorio regionale, ad esclusione delle zone 2,4 e 7 (Alto Volturno e Matese; Alta Irpinia e Sannio; Tanagro).