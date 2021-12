Allarme bomba a Napoli: lattina con fili a bordo di un’auto straniera

Allarme bomba a Napoli per la presenza a bordo di una vettura di una lattina con dei fili che fuoriescono dal suo interno: sul posto gli artificieri.

Allarme bomba a Napoli per la presenza di un’auto con targa straniera parcheggiata in un parcheggio a pagamento in piazza San Francesco di Paola, non lontano dalla stazione Centrale. Nella vettura è stata scorta una lattina di Coca-Cola e dei fili che fuoriescono dal suo interno.

Sul posto per accertamenti i carabinieri, il nucleo degli artificieri del Comando provinciale e i vigili del fuoco.