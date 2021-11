Alla Mostra d’Oltremare la Fiera Aestetica 2021

Dal 6 novembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli, Fiera Aestetica, l’appuntamento annuale per tutti gli operatori del settore Beauty&Wellness, giunta alla XXIV edizione.

Tre giornate dedicate all’appuntamento annuale del Salone mediterraneo dei professionisti della bellezza, del benessere e dell’acconciatura: Aestetica da oltre vent’anni è di fatto un momento di incontro unico ed insostituibile per i professionisti del settore, gli aspiranti tali e per tutti gli amanti e gli appassionati del Beauty e del Wellness.

Ben 120 aziende leader del settore presenti in Fiera e provenienti dall’Italia e dall’estero; oltre i 400 i loro marchi esposti e relativi alla cosmesi, attrezzature, make up, nail e tricologia, unite a competenze indiscutibili in materia di formazione e opportunità di fare impresa con esperienza, professionalità e accessori beauty di ultima generazione. Le società leader, italiane e straniere, investono nel Salone da oltre venti anni per affermarsi sul mercato, per accrescere il fatturato e per presentare in anteprima nuovi prodotti, confermando che lo strumento fiera resta indispensabile.

Oggi più che mai, Aestetica con la sua tenacia e coi suoi 24 anni di presenza sul campo, contribuisce a portare in alto l’immenso valore economico, commerciale e culturale del settore fieristico partenopeo, campano ed italiano tutto.

La prima giornata di ieri all’insegna dell’entusiasmo e della voglia di ripartire senza più fermarsi, ricca di numerosissimi momenti di formazione professionale, occasioni importanti per l’esposizione di nuovi prodotti e sfide fra esperti ed aspiranti tali.

Gli eventi previsti per oggi, domenica 7 novembre

Aestetica Nails Challenge : proseguirà la sfida onicotecnica internazionale, inaugurata quest’oggi da un nuovo team, in partnership con Inja e giunta alla sua settima edizione con un seguito più unico che raro;

Hair Conference & ABC : l’Area Show tornerà ad infiammarsi con esibizioni live a cura dei più celebri professionisti dell’acconciatura, Aestetica Barber Contest giungerà alla sua IV edizione dopo il successo delle tre precedenti edizioni, in linea con la continua evoluzione della barberia negli ultimi anni. Il primo “Barbers Meeting” nella splendida cornice partenopea, organizzato da Funtastic srls.

ABC è un incontro finalizzato a ricongiungere la categoria e invitarla alla condivisione, al confronto e alla crescita dell’intero settore;

Drag queen show : presso lo stand di Benedetta Riccio, le abilità in tema di make up del mondo drag esploderanno in uno show tutto da scoprire.