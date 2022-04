Alla Clinica Mediterranea di Napoli dal 20 al 26 aprile visite gratuite

La Clinica Mediterranea insieme a Fondazione Onda propone una settimana di visite gratuite, incontri, convegni e video dedicati alla donna. Tra le particolarità visite cardiologiche in lingua araba. Ecco come prenotarsi.

La Clinica Mediterranea di Napoli, prende parte all’iniziativa nazionale “(H) Open week, sulla salute della donna”, dal 20 al 26 aprile 2022, promossa da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, la Mediterranea offre un ricco ventaglio di visite specialistiche, tra le quali: cardiologia, ginecologia ed ostetricia, senologia, nutrizione, pneumologia, ortopedia, medicina rigenerativa in dermatologia e ginecologia, medicina estetica e chirurgia generale.

Visite gratuite, ma non solo, nel calendario proposto dalla struttura di Via Orazio 2: incontri e convegni aperti al pubblico, ma anche video informativi pubblicati su fb o tramite il sito della Clinica Mediterranea.

Ad aprire la settimana, per quanto riguarda gli incontri in presenza (obbligatoria la prenotazione), il 20 aprile alle ore 12, in Sala Zannini, con l’incontro dal tema: “Infarto nelle donne: cause e prevenzione. Con le cardiologhe Mariangela Mosca e Simona Dell’ Aversana e la nutrizionista Margherita Grimaldi. (Le partecipanti riceveranno un coupon gratuito che vale come visita).

Il 21 aprile, alle ore 13:30, in sala Zannini (obbligatoria la prenotazione), si terrà il convegno: “La violenza sulle donne e i suoi segni”, interverranno la curatrice del libro “Amore senza lividi”, l’avv. Manuela Palombi, l’avv. Alessia Aprea ed eccezionalmente una vittima di abusi che racconterà la sua storia.

Sempre il giorno 21, alle 15:30, invece tramite la piattaforma Zoom quello dal tema: “Non mandare il tuo cuore in fumo: cestina la sigaretta, anche l’elettronica”. Insieme alle cardiologhe Mariangela Mosca e Simona Dell’ Aversana.

Ancora in presenza (obbligatoria la prenotazione), il 26 aprile, alle ore 10, si parlerà di medicina rigenerativa in ginecologia, presenti il cardiochirurgo e presidente della società italiana di medicina e chirurgia rigenerativa, dott. prof. Eugenio Caradonna, e il ginecologo Gabriella Vullo.

A prendere parte all’iniziativa circa 21 dottori della struttura napoletana per circa 9 specializzazioni: le ginecologhe, Anna Chiara Vicidomini, Maddalena Cipolletta e Gabriella Vullo, il senologo, Guglielmo Thomas, la nutrizionista, Margherita Grimaldi, lo pneumologo, Bruno del Prato, gli ortopedici, Roberto De Filippis e Massimiliano Amato, l’ostetrica, Giuseppina Tarantino, i cardiologi, Guido Riviezzo, Mario Cannavale, i cardiochirurghi Ahmed Desoky e Annarita Iavazzo, il chirurgo generale Cecilia Ponzano, Elisa Vanacore (medicina estetica).

Per prendere appuntamento e avere maggiori informazioni è possibile chiamare al call center 081 7259222 o scrivere a callcenter@clinicamediterranea.it