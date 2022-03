Alla Camera di Commercio di Napoli la presentazione del libro #Alimentazione 4.0

La presentazione del volume è in programma mercoledì 16 marzo alle 16,30 nel Salone della Grida della Camera di Commercio di Napoli.

L’alimentazione è la base di una vita sana ed equilibrata. Oggi parlare di alimentazione appare facile e scontato, ma c’è bisogno di farlo in “scienza e coscienza” affrontando ogni tematica legata al cibo con scientificità e quel giusto pizzico di leggerezza nell’esprimere concetti medico-scientifici anche complicati, ma con naturalezza e non rivolgendosi solo agli addetti ai lavori.

Il libro «#Alimentazione 4.0! La scienza verso l’ordinary people» che la dottoressa Teresa Esposito, Specialista in Biochimica clinica e genetica molecolare, specialista in Dietologia clinica, PhD in Scienze Mediche Cliniche e Sperimentali e Master in Management delle Aziende Sanitarie, ha pubblicato per Guida Editori, parte da un concetto-chiave come l’Epigenetica, la disciplina secondo la quale tutto ciò che ci circonda ha la capacità di modificare il nostro patrimonio genetico; continua offrendo consigli e suggerimenti per evitare di rimanere intrappolati nella rete del “troppo” o del “troppo poco” cibo sfatando i falsi miti legati alle diete fai da te; prosegue trattando di malattie rare o di infertilità ricordando come l’alimentazione possa essere un ottimo coadiuvante nel miglioramento degli squilibri ormonali e immunitari.

Al di là degli argomenti analizzati con rigore scientifico, lo stile dell’autrice è semplice e colloquiale con il quale guida i lettori (ordinary people, cioè persone comuni) dal momento della colazione a quello della cena.

La presentazione del volume è in programma mercoledì 16 marzo alle 16,30 nel Salone della Grida della Camera di Commercio di Napoli. All’incontro prenderanno parte, oltre all’autrice, il presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola; il professor Antonio Giordano, autore della prefazione e direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine della Temple University di Philadelphia e l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, ex europarlamentare già Co-presidente Comitato Parlamentare per il programma LIFE in seno alla Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. Modererà Salvatore Calise, conduttore radiofonico e televisivo.