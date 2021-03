Alessandro Martire, Ice Waves: lo spettacolare video del pianista sul lago ghiacciato

Alessandro Martire, pianista e compositore, ha scelto il lago ghiacciato di Staz, a St. Moritz, per una nuova, spettacolare, performance. Ecco il video “Ice Waves”.

- Advertisement -

Ha suonato su un aereo in volo, in alta montagna e su una piattaforma galleggiante sul lago di Como. Ora Alessandro Martire, pianista e compositore, in attesa di poter recuperare il concerto nel deserto dell’Oman, ha scelto il lago ghiacciato di Staz, a St. Moritz, in Engadina (Svizzera) per una nuova, spettacolare, performance. Lanciato ieri in anteprima dalla pagina FB ufficiale National Geographic Italia, il video “Ice Waves” è disponibile da oggi, 9 marzo, sul canale YouTube ufficiale di Alessandro. Il brano scelto per il video è “Heart”, traccia contenuta nell’album “Share the world”, uscito la scorsa primavera per Carosello Records.

Accompagnato dai volteggi di Felicitas Joy Fischer, giovane promessa tredicenne del pattinaggio internazionale, che tracciano un ice rink a forma di cuore, Alessandro rinnova così il suo legame speciale con la natura, centrale nei suoi progetti.

“Dopo l’esperienza del Floating Moving Concert sul Lago di Como, volevo tornare a suonare in un luogo insolito, quanto magico – spiega Alessandro – Il lago ghiacciato di Staz a St. Moritz mi ha offerto la cornice perfetta. Sentivo di essere davvero in comunione con la natura. Sembrava quasi che il pianoforte dialogasse con le montagne.”

Il progetto Ice Waves sarà sviluppato in tutto il mondo, in luoghi unici come quello del lago di Staz.

Alessandro ama raccontare i luoghi attraverso il connubio tra landscape e musica. In questo caso, l’aggiunta di una disciplina artistico-sportiva come il pattinaggio ha dato un tocco di magia al progetto.”

Rappresentante della nuova generazione di pianisti neoclassici, Alessandro, classe 1992, è un’eccellenza italiana e ambasciatore del made in Italy nel mondo. Il 2020 è stato per Alessandro un anno ricco di soddisfazioni, che hanno compensato lo stop forzato all’attività live. In aprile l’uscita per Carosello Records del fortunato album “Share the world”; l’1 settembre la spettacolare performance sul Lago di Como “The Floating Moving Concert – LEJ Festival”, e il conferimento di due riconoscimenti importanti: il 19 settembre il Nations Artistic Award, nell’ambito del XIV Premio Cinematografico delle Nazioni nello splendido Teatro Antico di Taormina, e il 25 settembre il Premio Internazionale ISFOA alla Carriera.

Eccellenza italiana all’estero, Alessandro Martire è una sapiente miscela di musica classica contemporanea, pop, minimalista e crossover, che gli ha permesso di raggiungere uno stile personalissimo apprezzato dal pubblico, dalla critica e da grandi marchi internazionali che hanno scelto le sue musiche per spot e colonne sonore (National Geographic, Allianz, Alitalia, Cathay Pacific) e che lo hanno invitato come ospite d’onore in prestigiosi eventi aziendali (Bric’s, Bridgestone, Whirlpool, BMW Italia, Yamaha, Lamborghini).

La sua attività concertistica con musiche originali lo ha portato a esibirsi in tutto il mondo, con già all’attivo tour in Cina, Russia, Corea, Stati Uniti e Regno Unito, solo per citare alcuni dei paesi che ha toccato con la sua musica.

Credits

Place: Lake Staz – Engadin (Switzerland)

Figure skater: Felicitas Joy Fischer

Piano Production: Sound Waves Chalet

Audio Engineer: Tomm Zeskel

Video: Andrea Furger