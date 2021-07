Alessandra Clemente: “Il 2 agosto al via i lavori per la Galleria Vittoria”

Alessandra Clemente (candidato sindaco Napoli): “Sono la candidata più giovane della storia di Napoli. Il 2 agosto al via i lavori per la Galleria Vittoria”.

“Sono la candidata più giovane del momento e della storia della città di Napoli. Spero di partecipare anche io alla pedalata di ‘Potere al popolo’, è un’ottima iniziativa, anche simbolica. Noi ospitiamo il G20 e dobbiamo assolutamente rivendicare le lotte ambientali. Abbiamo i nostri siti inquinati. L’inquinamento implica dei costi incredibili di bonifica e preclude ogni tipo di investimento“. Così l’assessore comunale e candidata a sindaco per Napoli Alessandra Clemente, intervenuta questa mattina durante la trasmissione su radio Crc Targato Italia. “Non è importante il numero delle liste, ma le persone credibili che ci sono al proprio interno – ha detto Clemente – Le persone presenti nelle liste che mi sostengono hanno dimostrato di aver messo al centro della propria vita la politica. La parola chiave per questa campagna elettorale sarà ‘verità’. Bisogna mettere in campo – ha sottolineato la candidata sindaco – un progetto dove la politica abbia la misura della verità sia nelle persone che nelle candidature e anche nella coerenza. Il mio progetto politico è molto coerente. Io mi impegnerò affinché i leader nazionali vengano a Napoli ogni giorno e non solo quando ci sono le campagne elettorali”.

“Ci tengo a dare un aggiornamento – ha poi sottolineato con fierezza Clemente – Nella settimana che inizia dal 2 agosto partiranno i lavori della Galleria Vittoria. Ci tengo a raccontarlo perché anche questa è una pagina importante della nostra amministrazione”.

Alessandra Clemente ha poi concluso: “Domani partirò alle 17.30 con un pullman insieme agli operai della Whirlpool. Andrò a Roma in rappresentanza della città, perché bisogna avere il coraggio di bloccare la campagna elettorale per un giorno. Ci sono delle priorità“.