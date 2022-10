Al Teatro Mediterraneo concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti

I concerti della Nuova Orchestra Scarlatti per la X Municipalità a ingresso gratuito, aperti a tutta la cittadinanza, tra il 21 ottobre e il 19 dicembre 2022, tutti alle ore 20.00, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. Mercoledì 23 novembre appuntamento con le scuole del territorio.

“Sotto il cielo più puro”, una frase dal Viaggio in Italia di Goethe che allude alla luminosità mediterranea dell’orizzonte flegreo, fa da titolo alla nuova rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti: Concerti sociali per la X Municipalità (Fuorigrotta e Bagnoli), otto eventi di musica e di spettacolo a ingresso gratuito, aperti a tutta la cittadinanza, che si terranno tra il 21 ottobre e il 19 dicembre 2022, tutti alle ore 20.00, nella prestigiosa a affluente location del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare.

La rassegna è stata concepita espressamente per il territorio flegreo – nell’ambito di un articolato progetto di ‘eventi e rassegne nella Napoli policentrica’, “Affabulazione”, promosso dal Comune di Napoli sulla base di un contributo erogato dal Fondo unico per lo Spettacolo del MIC.

La rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti ha anche ottenuto per la sua rilevanza il patrocinio di RAI CAMPANIA in qualità di media partner.

Gli appuntamenti in cartellone alterneranno e intrecceranno musica, coreografia, scena in un mix brillante e popolare insieme, per tutti i gusti e tutte le generazioni, non senza qualche riferimento ai Campi Flegrei, alla loro storia e al loro presente, fatto anche di grandi stakeholder di cultura e spettacolo come la Mostra e l’Auditorium RAI di Napoli.

Dichiara il M.° Russo: “Questa rassegna porta non a caso il sottotitolo ‘Concerti sociali’ perché vuole riprendere nello spirito e negli obiettivi la felice esperienza delle omonime rassegne svolte tra il 2007 e il 2009 presso l’Auditorium della Rai di Napoli, con eventi gratuiti anche allora aperti a tutti, ai quali parteciparono complessivamente circa 15.000 cittadini di ogni età e fascia sociale, di Napoli e di ogni parte della Campania. Una bella esperienza di musica come bene comune condiviso che allora vide al nostro fianco la Regione Campania con l’Assessorato alle Politiche Sociali, e che oggi possiamo rilanciare grazie al sostegno del Comune di Napoli e al contributo del MIC. La rassegna è varia, coniuga, come sempre cerchiamo di fare, qualità e proposte popolari; è gratuita, aperta a tutti, e questa volta, secondo lo spirito del progetto del Comune, rivolta particolarmente al territorio flegreo; e per il massimo coinvolgimento della comunità ci attiveremo insieme al Presidente Sangiovanni e alla X Municipalità. E infine, poiché per noi la musica è sempre occasione di bellezza condivisa, di socialità, di incontro fra culture, strumento di pace, come segno concreto di pace e di speranza vogliamo dedicare la rassegna alla memoria di un musicista come noi, il direttore d’orchestra ucraino Yuriy Kerpatenko, barbaramente ucciso a Kherson pochi giorni fa”.

“Nell’ambito della rassegna “Affabulazione” sono previsti alcuni straordinari appuntamenti con ingresso gratuito per tutti sulla Decima Municipalità. – dichiara Carmine Sangiovanni presidente della Decima Municipalità. – La Nuova Orchestra Scarlatti sarà protagonista con concerti presso il Teatro Mediterraneo e tutti i cittadini potranno assistere gratuitamente a spettacoli musicali. La rassegna è aperta anche al mondo della scuola e alle associazioni. Sono convinto che tali rappresentazioni vivranno una grande partecipazione il successo che meritano”.

Dopo l’inaugurazione di venerdì 21 ottobre 2022 con Metamorfosi questi gli altri concerti:

Giovedì 3 novembre sempre alle ore 20.00 , appuntamento con Dentro il Barbiere : tutti i momenti clou del Barbiere di Siviglia, lo scoppiettante capolavoro di Gioachino Rossini , in un’agile forma semi-scenica e con una cornice narrativa attraverso i segreti dell’opera curata da Enzo Viccaro. Il soprano Giacinta Nicotra sarà Rosina, Figaro sarà impersonato dal baritono Juan Possidente , il tenore Gaetano Amore sosterrà la parte del Conte d’Almaviva. La Nuova Orchestra Scarlatti sarà diretta da Alfonso Todisco , giovane talento campano.

Mercoledì 23 novembre appuntamento con ' Sopra il Vulcano' , un concentrato tour di suoni e voci attraverso la storia e la geografia dei luoghi che partirà dai Campi Flegrei, spazierà attraverso e oltre il Mediterraneo, per poi tornare alle origini. La Nuova Orchestra Scarlatti sarà affiancata da un intervento scenico curato dalla compagnia di sperimentazione teatrale CRASC in ricordo del terremoto del 23 novembre 1980.

Mercoledì 30 novembre , sempre al Teatro Mediterraneo , sempre alle ore 20.00 , spazio al grande repertorio classico con Concerto RAI , un appuntamento che si riallaccia idealmente alle stagioni concertistiche dell'Orchestra Scarlatti presso l'Auditorium della RAI di Napoli. Accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti vi sarà per l'occasione uno dei massimi virtuosi del momento, il violinista lettone Ilya Grubert , concertista di fama mondiale, vincitore giovanissimo degli ambitissimi Premio Paganini di Genova (1977) e Čajkovskij di Mosca (1978). La Nuova Orchestra Scarlatti sarà diretta da Stefano Pagliani , già primo violino solista della Scala di Milano e della Filarmonica della Scala, che dagli inizi degli anni '90 ha intrapreso una prestigiosa attività come direttore d'orchestra in Italia e all'estero. In programma grande musica per tutti: il celebre Concerto per violino e orchestra in sol minore n. 1 op. 26 del compositore tedesco Max Bruch (1838-1920) (con il dolcissimo Adagio centrale, tra le pagine classiche più amate) e poi Beethoven con la possente Ouverture Coriolano e la luminosa Quarta Sinfonia. E qui la musica si intreccerà alla memoria della comunità, ricordando il concerto all'Auditorium RAI dell'Orchestra Scarlatti della stagione 1986, interrotto da una forte crisi di bradisismo proprio mentre l'Orchestra eseguiva il Coriolano di Beethoven.

Mercoledì 7 dicembre in programma Concerto Benessere, un evento tra musica e danza: alcuni dei più amati evergreen del repertorio classico – dal Canone di Pachelbel al Valzer di Šostakovič del film Eyes Wide Shut, eseguiti dal vivo dalla Nuova Orchestra Scarlatti, saranno interpretati sulla scena da inedite coreografie di Art Garage. Un appuntamento con il più puro piacere dell'ascolto e della visione, per tutti. Il 19 dicembre la rassegna si concluderà sempre al Teatro Mediterraneo (sempre alle ore 20.00) con "Sotto il cielo più puro" Arte e memoria ai Campi Flegrei, azione/concerto realizzata dalla N.O.S con il gruppo Teatri 35 (gruppo di sperimentazione con il quale l'Orchestra ha già realizzato numerose 'azioni/concerto' – intrecci fra tableaux vivants e musica live – proposte con successo a Napoli, Roma, Monaco di Baviera, Stoccolma, Copenaghen, ecc.).

Appuntamento rivolto alle scuole della X Municipalità

mer 23 novembre 2022, ore 10.30

Teatro Mediterraneo, Mostra d’Oltremare di Napoli

Via J. F. Kennedy, n. 54

‘Sopra il Vulcano’

Piccola storia sonora di Napoli dai Campi Flegrei

Un brillante percorso attraverso i secoli dell’universo sonoro partenopeo, dal ‘200 ai giorni nostri. Tra colto e popolare, una sequenza di canti, arie, danze e fantasie, inframmezzata da giochi musicali (Il gioco del silenzio e del caos – Il gioco del direttore, ecc.) che coinvolgono direttamente le ragazze e i ragazzi, alla scoperta – oltre che della nostra memoria – delle regole di un’Orchestra come esempio vivo di legalità e di buona società .