Al Maschio Angioino il convegno della SIPGI “L’identità Adolescente”

“L’identità Adolescente”, è il titolo del convegno organizzato dalla Sipgi che si svolgerà il 10 novembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nell’Antisala dei Baroni del Maschio Angioino.

La SiPGI, Scuola di psicoterapia a indirizzo Gestaltico Integrato, ha organizzato un Convegno dal titolo “L’identità Adolescente”, che si svolgerà il 10 novembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nell’Antisala dei Baroni del Maschio Angioino.

Il convegno deriva dalla necessità di gettare uno sguardo, alla luce anche degli avvenimenti determinati dall’avvento della pandemia da Covid-19, all’emergere di nuove “identità adolescenti”. Nel corso del delicato periodo di transizione dall’età infantile a quella adulta hanno difatti luogo rapidi e profondi cambiamenti che investono la sfera fisico-sessuale, quella sociale e le relazioni interpersonali, gli aspetti emotivi e i processi di costruzione identitaria.

Tali processi di cambiamento richiedono all’individuo di affrontare svariati compiti evolutivi, quali la formazione dell’identità, il raggiungimento dell’autonomia, lo sviluppo dell’intimità, la sana espressione della sessualità e la ridefinizione del proprio contesto relazionale.

Una riflessione scientificamente orientata, su tale periodo di transizione, può essere decisiva per offrire occasioni di “potenziamento” di tutti quei tratti della personalità o quegli elementi del temperamento che permetteranno loro di essere degli adulti dotati di agentività ed intraprendenza (tipica dell’esploratività degli adulti) e di capacità di direzione autonoma e responsabile.

Il programma prevede interventi di esperti del settore: Raffaele Sperandeo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Professore a Contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università della Basilicata, nonché attuale Direttore della scuola SiPGI; Simone Pisano, Professore di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di Scienze mediche traslazionali Università Federico II di Napoli; Adriano De Blasi, Sociologo, Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna; Chiara Isabella Continisio, Psicologa Psicoterapeuta, Professore a contratto presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli.

Discussant nella prima parte del convegno sarà Chiara Scognamiglio, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SiPGI, Scuola di Psicoterapia Gestaltico integrata.

Seguiranno la pausa pranzo, due workshop condotti da Davide Di Sarno ed Enrico Moretto, Psicologi, psicoterapeuti.

La SiPGI, organizzatrice del Convegno, è una scuola di formazione in psicoterapia ad indirizzo Gestaltico Integrato riconosciuta dal MIUR dal 2007. La formazione in psicoterapia integrata proposta coniuga tre capisaldi del modello umanistico ovvero la Psicoterapia della Gestalt e l’Approccio Centrato sulla Persona e l’analisi transazionale, all’interno di una solida cornice psicopatologica e neuroscientifica. L’integrazione del modello della Gestalt (Fritz Perls) con la Psicoterapia Centrata sulla Persona (Carl Rogers) e l’Analisi Transazionale (Eric Berne) implica lo sviluppo per il terapeuta di una visione della cura e di un approccio al paziente fluido, aperto ed in continuo divenire. L’operatività dell’integrazione implica la contestualizzazione diacronica delle varie tecniche di intervento nel rispetto dell’individualità umana e delle specificità cliniche del paziente.

Tale convegno si situa nell’ambito delle iniziative scientifico-culturali previste dalla Settimana Internazionale della Ricerca, direttore scientifico il prof. Nelson Mauro Maldonato, la quale, fin dalla sua nascita, ha avuto come obiettivo principale l’individuazione di un terreno di dialogo tra discipline diverse sui temi più avanzati della ricerca scientifica e dell’innovazione culturale. La XVI edizione – dal tema Il futuro della coscienza – intende accogliere la domanda di conoscenza di studenti e studiosi di discipline scientifiche, tecnologiche, umanistiche. Nelle 15 edizioni precedenti, centinaia di ricercatori e studiosi italiani e stranieri di differenti discipline si sono confrontati su temi rilevanti della ricerca contemporanea.

Il convegno “L’identità Adolescente” sorge dagli studi scientifici e dai servizi di intervento che i professionisti, formatisi alla SiPGI, promuovono all’ISM stp (Istituto Salute Mentale) di Torre Annunziata (NA), ambulatorio privato multidisciplinare. Al suo interno, il servizio di “Psicoterapia per gli Adolescenti” parte dalla considerazione della complessità del loro mondo interno, e attraverso una metodologia di tipo integrato, prevede un intervento di inquadramento preliminare, di tre mesi, che si struttura in colloqui monosettimanali conoscitivi condotti con l’adolescente, per evidenziare caratteristiche e bisogni e colloqui quindicinali con il nucleo genitoriale, per indagare la rappresentazione mentale degli stessi nei confronti dell’adolescente nonché gli eventuali nodi situazionali atti a rinforzare la dimensione del problema.

Al termine il team avrà le informazioni necessarie ad individuare la migliore strategia di intervento, sugli specifici bisogni/richieste dell’adolescente. Responsabile del servizio: la dott.ssa Lucia Luciana Mosca, Psicologa, Psicoterapeuta.