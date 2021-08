Al Festival Gargano dei Giornalismi premiati Francesco Giorgino, Niccolò Agliardi e Vittorio Sgarbi

A Peschici venerdì 20 agosto il “Premio Trabucco in difesa dell’ambiente”. A Vico Del Gargano saranno premiati Francesco Giorgino, Niccolò Agliardi e Vittorio Sgarbi.

In Puglia, sul Gargano, dopo i seguitissimi appuntamenti di TUTTILIBRI – libri x tutti, manifestazione che per l’ultimo seguitissimo incontro del 17 agosto ha visto a Peschici protagonista Giuliano Sangiorgi, leader del gruppo rock Negramaro, debutta domani, venerdì 20 agosto, il FESTIVAL GARGANO DEI GIORNALISMI.

Il nuovo Festival, voluto da Michele Sementino, sindaco di Vico del Gargano (FG), dal suo assessore Raffaele Sciscio, dalla giunta comunale e dal sindaco di Peschici Franco Tavaglione, ideato e diretto da Michele Afferrante, riunisce il Premio Trabucco in difesa dell’ambiente (sesta edizione) di Peschici e il Premio Gargano di Giornalismo Vincenzo Afferrante (settima edizione) di Vico del Gargano.

Un appuntamento di grande rilevanza anche per il periodo che stiamo attraversando, nel quale la competenza e la professionalità di chi si occupa di informazione risultano sempre più necessarie e imprescindibili.

Il PREMIO TRABUCCO in difesa dell’ambiente si svolgerà venerdì 20 agosto (ore 21.30) e vedrà salire sul palco di Piazza Pertini a Peschici (FG) il giornalista e conduttore Patrizio Roversi, Sara Segantin, attivista ambientale, fondatrice di FridaysforFuture in Italia e autrice del romanzo Non siamo eroi (Fabbri Editori), e Max Paiella, comico, cantante e imitatore, ospite fisso del Ruggito del Coniglio (Radio2). A condurre la serata Chiara Giallonardo.

Il secondo e ultimo appuntamento sarà sabato 21 agosto (ore 21:00) in Piazza San Domenico a Vico del Gargano (FG) quando si svolgerà la settima edizione del PREMIO GARGANO DI GIORNALISMO Vincenzo Afferrante. La serata, condotta da Michele Cucuzza, vedrà sul palco il giornalista e conduttore del TG1 Francesco Giorgino, il cantautore e compositore Niccolò Agliardi – vincitore del Golden Globe 2021 per migliore canzone originale Io sì (Seen), brano scritto insieme a Laura Pausini e Diane Warrene – e il critico e storico dell’arte Vittorio Sgarbi (autore del libro Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi (La nave di Teseo).