Al Calcio Napoli il derby col Benevento: 2-0 con i gol di Mertens e Politano

Bene gli azzurri che riescono a dare alla partita i giusti ritmi. Ritorno al gol di Mertens. Molto bene Ghoulam sulla fascia sinistra

Rientrare tra i primi quattro posti in campionato resta l’ultimo obiettivo della stagione per il Calcio Napoli. Il trittico delle prossime tre partite: Benevento, Sassuolo e Bologna diventa decisivo prima di poter contare su una preparazione “tipo” dell’intera settimana.

Gattuso, dopo la buona prova del terzino contro il Granada, ripropone Ghoulam sulla sinistra e può contare di nuovo sull’apporto di Mertens al centro dell’attacco. Demme, Ospina ed Hysaj recuperati per la panchina mentre ancora ai box Petagna, Lozano ed Osimhen e Manolas.

Queste le formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Fabian, Bakayoko, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Ionita; Lapadula.

Mertens porta in vantaggio il Calcio Napoli al 34’

Torna al gol il belga su un cross basso (quasi un tiro) di Ghoulam.

Ritmi blandi nel primo tempo con il Calcio Napoli che ha mantenuto il controllo della prima parte senza particolar problemi. Annullato il raddoppio a Zielinsky per una posizione di fuorigioco attivo di Insigne. Molto bene la linea difensiva, in particolare benissimo Ghoulam sulla fascia sinistra.

Raddoppio del Calcio Napoli con Politano 2-0

Bel cross di Insigne sul quale si avventano Politano e Di Lorenzo. L’attaccante tocca con la spalla e anticipa difensori e portiere.

Espulso Koulibaly all’80 per doppia ammonizione.

Entrano Elmas e Maksimovic per Zielinski e Mertens all’81’. Esce anche Politano per Hysaj all’83’.

Partita vinta meritatamente dal Calcio Napoli che riesce a mettere sui giusti binari del ritmo la gara. Il Benevento cerca di alzare il ritmo ed il pressing ad inizio ripresa ma, sinceramente, si è vista una squadra giallorossa sottotono.

Peccato per l’ingenuità di Koulibaly che costringerà, mercoledì a Sassuolo, ad una nuova emergenza difensiva.

Ghoulam e Politano i migliori in campo per il Calcio Napoli. In particolare il terzino è piaciuto per sovrapposizioni e cross bassi: a tratti è riapparso il terzino devastante di qualche anno fa.

Con questa vittoria il Calcio Napoli aggancia la Lazio e recupera due punti sulla Juventus in attesa di Roam Milan in serata.

La corsa per il quarto posto è apertissima e, come detto, la partita di oggi insieme alle prossime due diranno parecchio sulle effettive possibilità della squadra di Gattuso di non fallire l’obiettivo principale: poi, i tempi di recupero ideali ed il recupero degli infortunati ridaranno agli azzurri la giusta “birra” per il finale del torneo.