Aktis Acquachiara di scena alla Scandone: arriva il CN Latina

Aktis Acquachiara: sabato 2 aprile la squadra di coach Walter Fasano sfiderà CN Latina nella 18ma giornata del campionato di serie A2 maschile di pallanuoto.

Sabato alle ore 17 alla Scandone di Napoli andrà in scena la sfida tra Aktis Acquachiara e CN Latina valevole per la 18ma giornata del girone di Serie A2 Maschile.

Sono otto le lunghezze in classifica che separano campani e laziali; i biancazzurri, spinti dal pubblico di casa proveranno a piazzare il colpo smuovendo, così, la classifica e provando ad allontanarsi dall’ultima posizione, condivisa con Civitavecchia.

All’andata terminò 12-9 in favore dei latinensi con i biancazzurri a condurre fino a metà gara. Poi nella seconda parte dell’incontro Baraldi e compagni salirono in cattedra ribaltando il punteggio e conquistando i tre punti.

“Sabato disputiamo una partita molto importante che andrà giocata con tanta intensità e lucidità – spiega il tecnico acquachiarino Walter Fasano -. La sfida con il Latina rappresenta un viatico fondamentale verso quello che è l’obiettivo salvezza. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi causa Covid-19 e speriamo di recuperare tutti i giocatori. Ma questo aspetto non ci deve far distogliere l’attenzione da quella che dovrà essere una prestazione importante; perchè ci teniamo a far capire che l’Acquachiara crede nella salvezza e che quest’obiettivo è alla portata“.