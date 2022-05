Ai Giardini Maria Carolina a Caserta Clementino con il tour Black Pulcinella

Grande attesa nei Giardini Maria Carolina a pochi metri dalla Reggia di Caserta per “Cultura a Chilometro Zero”. Una manifestazione dalle grandi prerogative che dal prossimo 27 maggio e fino al 1° giugno porterà nello storico parco casertano dedicato alla famosa regina di Napoli, moglie di Ferdinando IV, tanti momenti divisi tra la musica, lo spettacolo e lo sport fino a giungere al gran finale con il rapper Clementino e la partenza del suo tour “Black Pulcinella”.

Una kermesse organizzata dalla “Bro Live Eventi” con il patrocinio del Comune di Caserta, e promossa dalla “PSV Academy Uni Centro Studi” rappresentata dall’avvocato Giuseppina Piccirillo e dal dottore Giacomo Guerriero, dallo Studio Associato del penalista Nello Sgambato, dalla “Opes Campania” con il suo presidente Gianluigi Antonini, da “Dechatlon”, dalla “Universitas Mercatorum” l’Università delle Camere di Commercio e dal Coni (Sport e Salute).

Per i partecipanti all’evento giunto alla sua terza edizione per il 27 e il 28 maggio sono previste tante esibizioni, freestyle soccer, insieme a spettacoli di danza, partite ed eventi tra le associazioni sportive pronte a gemellare i vari sport. Per gli irriducibili del Calcio è programmata anche la visione della finale di Champions League.

Ancora, a rendere vivi i giorni di “Cultura a Chilometro Zero” nel “Villaggio dello Sport” ai Giardini Maria Carolina, vi saranno anche molti allenamenti e tecniche individuali e una finale di pugilato del campionato regionale con i campioni dell’Excelsior Boxe di Marcianise. Con la partecipazione di un partner come Radio Punto Zero artefice di interviste, dirette e confronti tra il mondo della cultura e quello dello sport, per completare le proposte prenderà vita anche uno spettacolo di Moto-Trial.

Giunti al 29 maggio ci sarà la festosa premiazione di tutte le ASD partecipanti all’evento (Flag Football – A.S.D. Bandits Caserta Aft; Football – Steel Bucks A.S.D.; Rugby – Rugby Clan S.M.C.V. Asd; Calcio Femminile- A.S.D. Caserta Calcio Femminile; Calcio – A.S.D. Real Sito S. Leucio; Calcio – A.S.D. San Vito Ercole; Calcio – Santoro – Blue Devils; Calcio -Guarino – Capua; Calcio/Pallavolo Polisportiva Fortitudo; Pallavolo – Volley Quadrifoglio; Pattinaggio- A.S.D. Calatia Roller Caserta; Pattinaggio – Caserta Roller Training; Pattinaggio – A.S.D. Quelli Del Pattinaggio: Pattinaggio – A.S.D. Hermes Roller; Baseball – A.S.D. Reggia Caserta Baseball Softball; Tennis Table; Excelsior Boxe; Attività’ Parasportive – A.S.D. Buona Idea; Bocce ; Podistica – A.S.D. Podistica Marcianise; Mountain Bike – A.S.D. Sciarmati Off Road; Subbuteo; A.S.D. Psv Academy Atletica Leggera; Equitazione – Durazzano Country Village; Nuoto – A.S.D. Nautico La Pietra; Gruppo Cinofilo; Moto – Moto Club Caserta A.S.D.) ed un interessante convegno con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

Il 1° giugno, infine, sarà la volta della premiazione degli sportivi con la partecipazione del pattinatore di Short Track, campione olimpionico, Yuri Confortola e del concerto e dello showcase del popolare rapper Clementino che per l’occasione darà il via al suo Tour “Black Pulcinella”.

Con il motto “esperienze che uniscono” la kermesse oltre a dimostrare le velleità del cuore sportivo di Terra di Lavoro vedrà ancora una volta la “Brò Live Eventi” in prima linea per la salvaguardia della cultura e dell’unione tra la gente. Tutto ciò a partire dalla scelta di un testimonial come Clementino, lo stesso che, nel segno del suo ultimo lavoro discografico “Black Pulcinella” si farà portavoce proprio delle esperienze che uniscono e di quei giovani che intendono guardare il futuro in modo positivo. Tutto il progetto servirà pure per offrire un contributo tangibile alla IRFF sostegno a distanza da sempre impegnata per gli aiuti ai rifugiati.

Biglietti sul circuito online ticketone.it e go2 e al botteghino sul posto; per un solo giorno 3 euro, per Clementino showcase 8 euro, abbonamento all’intera manifestazione 13 euro. Under 11 ingresso gratuito.

Per info www.culturachilometrozero.it – 3245656492.