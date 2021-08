Agguato a Ponticelli in via Camillo De Meis: un morto e un ferito

Agguato a Ponticelli in via Camillo De Meis: morto un 45enne e ferito un 49enne ricoverato all’Ospedale del Mare.

L’agguato è avvenuto in via Camillo De Meis a Ponticelli. Sono stati coinvolti due uomini: il primo ferito a morte è Salvatore Di Martino, 45 anni, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti per droga, mentre un altro uomo di 49 anni è rimasto ferito. La prima vittima è stata soccorsa e trasportata a Villa Betania, ma il 45enne è deceduto poco dopo.

Alla notizia della morte di Di Martino, alcuni parenti hanno avuto una reazione violenta nei confronti del personale medico e hanno sfasciato il pronto soccorso come riportato anche sulla pagina facebook ‘Nessuno tocchi Ippocrate’: “Momenti di terrore al pronto soccorso di Villa Betania, paziente muore con un colpo di pistola e i parenti sfasciano il pronto soccorso. È accaduto poche ore fa… I familiari della vittima, portata al pronto soccorso, hanno cominciato a sfasciare tutto quando hanno appreso la notizia della dipartita del parente”.

Il 45enne ferito è stato trasportato e ricoverato all’Ospedale del Mare. I due, entrambi già noti alle forze dell’ordine e con precedenti per droga, sono ritenuti dagli inquirenti vicini al clan De Luca Bossa.