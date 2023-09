Afragola, blitz nel Rione Salicelle: impegnati 300 operatori tra polizia, carabinieri e Gdf

Dopo le operazioni nel centro di Napoli, l’area interessata oggi è stata quella del Rione Salicelle di Afragola dove 300 operatori delle forze dell’ordine sono stati impegnati nell’esecuzione di numerose perquisizioni.

Proseguono i servizi ad Alto impatto della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L’area interessata oggi è quella del Rione Salicelle di Afragola dove, alle prime ore del mattino, circa 300 operatori delle diverse forze dell’ordine sono stati impegnati nell’esecuzione di numerose perquisizioni.

L’attività ha consentito di trarre in arresto un soggetto destinatario di ordine di carcerazione per reati in materia di falso documentale, di denunciare una persona per detenzione di TLE ed un’altra per evasione.

Sono state sequestrate complessivamente una pistola revolver e relativo munizionamento rinvenuta all’interno di un auto anch’essa sottoposta a sequestro, TLE, ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, oltre a materiale per il confezionamento.

Ed ancora, oltre cento mila euro di denaro contante, orologi e preziosi, impianti di videosorveglianza volti ad eludere eventuali controlli di polizia e quattro veicoli poiché sprovvisti di copertura assicurativa.

Sono stati effettuati anche controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione del personale della Questura di Napoli, della Squadra Mobile, dei Commissariati di Afragola, Acerra e Frattamaggiore, della Polizia Stradale, della Polizia Scientifica, del Reparto Mobile, delle UOPI, delle Unità Cinofile, del Reparto Prevenzione Crimine Campania della Polizia di Stato, della Compagnia Casoria, delle Compagnie del Gruppo di Castello Di Cisterna, del Nucleo Investigativo Castello di Cisterna, dei SIO, del team API, del Nucleo Cinofili di Sarno dell’Arma dei Carabinieri; e inoltre, per la Guardia di Finanza con la componente ATPI del Gruppo Pronto Impiego Napoli e le unità cinofile, il Gruppo Giugliano in Campania, il Gruppo Torre Annunziata, nonché il Gruppo di Frattamaggiore e il Nucleo di Polizia economico finanziaria.

Le operazioni sono state controllate dall’alto dall’elicottero del NEC di Pontecagnano.